Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.





Как сообщалось, в Казахстане зарегистрировано 48 летальных случаев от коронавирусной инфекции.

















