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Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры - Касым-Жомарт Токаев
4 Июня 2020 00:55
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заражение наших граждан, несмотря на усилия правительственной комиссии, все же продолжается. Сохраняется угроза второй волны коронавируса, что подтверждает ВОЗ. Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».
«Вновь обращаюсь к соотечественникам с просьбой соблюдать карантинные меры (дистанцирование, дезинфекция, гигиена, маски) во избежание массового заболевания», - написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.
Как сообщалось, в Казахстане зарегистрировано 48 летальных случаев от коронавирусной инфекции.
— inform.kz inform.kz
Ключевые слова: Президент Казахстана, Коронавирус в РК,
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