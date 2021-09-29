Внезапная остановка сердца: врачи назвали причины

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врачи научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней рассказали, почему у человека наступает внезапная остановка сердца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Да, такие случаи, к сожалению, бывают и они не редки. Дело в том, что существует множество патологий, которые могут привести к остановке сердца. Это инфаркт миокарда вследствие ишемии, нарушение ритма сердца, это может быть эктопические очаги, возникновение экстрасистол либо изменение проводящей системы, которое может привести к редкому пульсу и в последующем к остановке сердца. Для возникновения таких ситуаций есть всегда предпосылки, однако инфаркт миокарда или желудочковые аритмии возникают внезапно. Поэтому необходимо вовремя обследоваться, проводить скрининговые исследования и во многих случаях эти проблемы выявляются заранее», - сказал заведующий отделением кардиохирургии с лабораторией искусственного кровообращения и операционным блоком НИИ кардиологии и внутренних болезней, кандидат медицинских наук Рустем Тулеутаев.

Он заявил, что если у пациента есть ишемия миокарда, то она проявляется на ЭКГ и на эхокардиографии. Его в дальнейшем направят на диагностику, чтобы предотвратить возникновение инфаркта миокарда.

Заместитель председателя правления НИИ кардиологии и внутренних болезней, кандидат медицинских наук Курмангазы Мадалиев добавил, что в научно-исследовательском институте есть центр аритмологии, который занимается данной проблемой.

«В основном эти люди умирают по нарушению ритма фибрилляции желудочков - 95% случаев. Остальные 5% желудочковая асистолия, тахикардия. Есть бессимптомные заболевания, когда человека действительно ничего не беспокоит, но он не проснулся. У кого есть на это предпосылки, это показывает кардиограмма при обследовании», - добавил он.

Напомним, сердечно-сосудистые заболевания являются самыми распространенными заболеваниями в мире, а в Казахстане каждый 12 житель страдает от артериальной гипертонии.