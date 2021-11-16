Внести предложения по развитию приграничных регионов поручено Правительству

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству внести предложения по развитию приграничных территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Еще одна проблема, о которой часто говорят в обществе – это развитие приграничных регионов. Эту тему поднял член Национального совета, депутат Мажилиса Ерлан Саиров. Не секрет, что в последнее время численность населения в приграничных населенных пунктах снижается»,-сказал Касым-Жомарт Токаев на VI заседании Национального совета общественного доверия.

По словам Главы государства, на это есть свои причины.

«Но нельзя оставлять приграничье пустым. Это вопрос, который имеет непосредственное отношение к национальной безопасности. Ее нужно решать системно. Потребуются значительные средства. Поручаю Правительству всесторонне это рассмотреть и внести предложения по развитию приграничных регионов», - озвучил поручение Президент.