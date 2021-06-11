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    18:09, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Внести предложения по расширению рынка зеленых инвестиции поручил Касым-Жомарт Токаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О значительном потенциале развития и экспорта отечественных финтех-услуг рассказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «2020 год ознаменовался прорывом в секторе отечественного финтех. В прошлом году казахстанская финтех-компания Kaspi.kz провела IPO на лондонской фондовой бирже. Компания стала самой дорогой публичной компанией в нашей стране с текущей рыночной капитализацией в 17 млрд долларов. Причем инвестиции в нее пришли от глобальных инвестиционных фондов США, Европы и Азии. Это говорит о значительном потенциале развития и экспорта отечественных финтех услуг», - рассказал Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Совета иностранных инвесторов.

    Президент также отметил, что на базе МФЦА запущена регуляторная песочница FinTech Lab, в рамках которой оказываются 7 видов инновационных услуг.

    «Считаю, что Правительству следует поддержать инициативу компании KPMG по запуску программы привлечения и развития казахстанцев, имеющих опыт работы в ведущих технологических компаниях. Интересно выглядит предложение Дойче банк о широком выпуске зеленых облигаций и финансовых инструментов связанных с Environmental, social, and governance. Поручаю Национальному банку, Агентству по финрегулирвоанию и МФЦА изучить предложение Дойче банка и внести конкретные предложения по расширению рынка зеленых инвестиции в Казахстане», - поручил Касым-Жомарт Токаев.


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