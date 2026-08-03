В нескольких районах Астаны на пять дней отключат горячую воду: список адресов

В нескольких районах столицы с 3 по 7 августа будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения. Отключение связано с проведением плановых испытаний теплосетей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в городском центре мониторинга и оперативного реагирования акимата города Астаны, горячая вода будет отсутствовать с 00:00 3 августа до 23:59 7 августа 2026 года.

В список домов, где будет приостановлена подача горячего водоснабжения, вошли следующие адреса:

Жетиген: 2, 3, 3а, 5, 6, 6а, 9, 11, 14, 14/1, 15/1, 16, 16/3, 22, 23, 25, 27/1, 27/3, 27а, 35/1;

Чехоев: 1/1, 7, 9/1, 10а, 12, 13, 13а, 15, 15б, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14а, 15а, 15а/1, 15а/2, 16/2, 17, 17/1;

Көксеңгір: 7, 9, 40, 43, 43кв2, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52;

Ж. Досмұхамедұлы: 14а, 16, 18/2, 24, 24/8, 32/1, 34/1, 34/4, 38/1, 38/3, 38/4, 38/5, 38, 40, 40/1, 40/2, 46, 50;

Аксай: 1, 9/1, 9/3, 9/10;

проспект Акжол: 8, 8/1, 14а, 18а, 18/1, 19/1, 20, 22а, 22б, 23, 24, 24/2, 26/1, 26б, 27, 27/1, 27/8, 28, 30в, 33/1, 33/3.

Также отключение затронет дома по улицам Алаш, А 369, Жанажол, Жолымбетская, Карьер, Макат, Ойыл, Промзона, 85, переулок Сандыктас, Шолохова, проезды 69 и 70, Бастобе, Камысты и Аль-Фараби.

Кроме того, 4 августа горячее водоснабжение будет временно ограничено еще по ряду адресов из-за ревизии тепловых трубопроводов и монтажа заглушек.

С 08:00 до 18:00:

ул. Акмешит: 19, 19а, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 19/7, 19/8, 19/9, 19/10, 19/11, 19б;

ул. Рыскулова: 1, 16, 1д, 1/1, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5;

проспект Мангилик ел: 55/1;

проспект Кабанбай батыра: 62, 58а, 58аК1, 58б, 58бК1–58бК7, 60, 60/1–60/20, 60а, 60а/1–60а/20;

проспект Улы Дала: 54, 56, 56/1, 56/2, 58, 58/1;

ул. Г. Алиева: 10, 10/1, 10а, 12, 14, 16.

С 08:00 до 17:00:

проспект Тауелсиздик, 34/1;

ул. Достык: 13, 13/1, 13/2, 13/3;

ул. Кунаева: 14, 14а, 14б, 14г, 14д, 14/1, 14/2, 14/3, 33, 33/1, 35, 35/1, 39;

ул. Сарайшык: 36, 38, 40;

проспект Мангилик ел: 2, 4, 6, 8, 8/2, 10, 10/1;

А-32: 1, 1/1, 3, 5, 26;

ул. Калдаякова: 1, 3, 6, 8, 8/1, 8/2, 11;

ул. Нажимеденова: 2, 4, 4/1;

ул. Тыныбаева: 2, 4, 6, 6/1, 10, 10/1.

Почему сегодня технологии водосбережения обретают особую актуальность и какие меры принимает государство, чтобы снизить риски дефицита главного ресурса для жизни, в материале корреспондента агентства Kazinform.