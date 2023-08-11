Внештатным сотрудникам природоохранных организаций повысят зарплату - Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Принято постановление Правительства Республики Казахстан от 14 июля 2023 года № 581 «О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно постановлению, надбавки предусмотрены штатным сотрудникам служб государственной лесной охраны, государственным инспекторам природоохранных учреждений и инспекторам специализированных организаций по охране животного мира, государственных предприятий воспроизводственного комплекса по зарыблению рыбохозяйственных водоемов.

В ходе согласования проекта постановления с заинтересованными государственными органами норма по установлению вышеуказанных надбавок внештатным работникам лесного хозяйства не была поддержана, ввиду того, что положения постановления не распространяются на внештатных работников, так как они не являются гражданскими служащими.

В целях решения вопроса министерством совместно с представителями работодателей и профессиональных союзов работников лесного хозяйства заключено Отраслевое соглашение (зарегистрировано в Министерстве труда и социальной защиты), которое предусматривает возможность увеличения заработной платы для административных служащих, входящих в штат, и внештатных работников природоохранных организаций за счет экономии бюджетных средств и реализации товаров (с 1 июля 2023 года - на 70%, с 1 января 2024 года - на 85% и с 1 января 2025 года - на 100%).

Вопрос обеспечения надбавкой административных служащих, входящих в штат, и внештатных работников природоохранных организаций прорабатывается с Министерством финансов Республики Казахстан.

Как сообщалось, зарплату лесникам повысят в Казахстане с 1 июля.

«Пожары, которые произошли в прошлом и в этом году, показывают общую ситуацию в сфере лесного хозяйства. Глава государства также коснулся этого вопроса. Дополнительно будут проработаны вопросы недопущения и профилактики пожаров, а также материально-технического обеспечения, оплаты труда лесников. Вопрос материального обеспечения леснических хозяйств подняли на сегодняшнем заседании правительства. Мы проанализируем ситуацию по всем потребностям лесников и запросим дополнительное финансирование», - сказал Зульфия Сулейменова

