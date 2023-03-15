Внешняя торговля Казахстана: исторический рекорд и новые вызовы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внешнеторговый оборот Казахстана по итогам 2022 года достиг исторически максимального уровня в $134,4 млрд. С чем это связано и какие основные тренды в торговых отношениях страны, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Казахстан превысил допандемийный уровень товарооборота

Согласно официальным данным, товарооборот страны достиг самой высокой точки за всю историю страны в течение 12 месяцев с января по декабрь 2022 года. Показатель вырос до $134 млрд 436,7 млн и превысил допандемийный уровень. До пандемии, в 2018 году, ситуация с внешней торговлей страны выглядела неплохо. Внешний товарооборот составил $94,8, показав прирост на 21,3%. В структуре роста экспорт товаров и услуг увеличился на 26% ($61,1 млрд), а импорт - на 13,7% ($58,1 млрд).

В 2019 году уровень товарооборота страны составил уже $97,8 млрд. Он показал рост в 3,2% по сравнению с 2018 годом. При этом, показатель вырос только за счет увеличения импорта на 18% до $39,7 млрд.

В 2020 году внешний товарооборот сократился на 11,5% до $85 млрд ввиду пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений (приостановление производств, локдаун, закрытые границы). Экспорт упал сразу на 18,7% до $46,9 млрд, а объём импорта сократился всего на 0,7% до $38,1 млрд.

В 2021 году торговля стала восстанавливаться и по итогам года уровень внешней торговли превысил отметку в $101,5 млрд. При этом экспорт вырос до $60,3 млрд, а импорт до $41,1 млрд.

В 2022 году, как мы уже отметили, товарооборот вырос до максимального уровня в истории страны. Торговый профицит сложился на уровне $34,3 млрд.





Объём экспорта достиг отметки в $84,4 млрд. Основными точками роста стали предсказуемо нефть и металлы. Доходы от продаж нефти к 2022 году выросли на 51% до $46,9 млрд (56% в общем объёме экспорта), меди – на 15% до $3,7 млрд, ферросплавов – на 51% до $3,4 млрд, урана - на 95% до $3,4, медных руд – на 51% до $2,4 млрд. Также высокие темпы роста показали поставки пшеницы (+37%), нефтепродуктов (+73%), угля (в 2,4 раза), цинка (+43%), серы (+91%) и т.д.





Однако, по мнению экспертов, объёмы экспорта оказались не самыми максимальными из возможных вариантов. К предыдущему 2021 году объёмы внешних продаж выросли всего на 40%, а по сравнению с 2020 годом на 78%. По мнению эксперта Казахстанского института экономических исследований Ернара Серика, рост показателя в 2022 году произошел больше за счет увеличения цен на сырьевые товары и металлы.

«По моим оценкам годовой рост товарооборота более чем на 32% больше связан с рекордными ценами на сырьевые товары и металлы, а также в целом высоким глобальным уровнем инфляции в 2022 году. К примеру, в прошлом году мы делали расчеты, которые показали, что реальный рост экспорта РК по итогам 9 месяцев 2022-го составил 3%, тогда как номинальный объем вырос на 47,5%. Это значит, что 44,5%-ый рост из 47,5% является ценовым фактором», – поясняет эксперт.

В целом, более половины произведенной продукции в Казахстане (59%) было отправлено на экспорт. Что касается импорта, то несмотря на сравнительно скромные темпы роста, объёмы импорта в Казахстан впервые достигли отметки в $50 млрд, обновив рекорд 2013 года ($48,8 млрд). К предыдущему 2021 году объёмы внешних поставок в РК выросли на 21%, а к 2020 году на 29%.







Рост импорта связан с увеличением завоза товаров машиностроения на 11% до $13,2 млрд, транспортных средств – на 44% до $6,5 млрд, пищевой промышленности – на 19% до $4,4 млрд, химической промышленности – на 27% до $4,1 млрд долл.

По мнению экспертов казахстанского Института экономических исследований, рост импорта также можно связать с высокой мировой инфляцией, зафиксированной в 2022 году из-за удорожания сырья и ковидными ограничениями, а также с активной стадией реализации инвестпроектов на территории РК, закупающих инвестиционные товары для своих нужд.

В региональном разрезе 25% внешней торговли страны осуществляет Атырауская область ($33,8 млрд), 21% – город Алматы ($27,6 млрд), и 11% – город Астана ($14,6 млрд). В тройку лидеров по экспорту страны вошли Атырауская область – 38,6%, Астана – 10,6% и Западно-Казахстанская область – 9,2%. В тройку лидеров по импорту страны вошли Алматы – 43,1%, Астана – 11,4% и Алматинская область - 8%.

С кем больше всего торгует Казахстан

По итогам 2022 года больше всего Казахстан торговал с Италией ($13,9 млрд). Почти на такую же сумму было реализовано казахстанских товаров и услуг в Китае ($13,2). Также наша страна экспортировала товары и услуги в Россию ($8,8), Нидерланды ($5,48) и в Турцию ($4,75). Закупал товары и услуги Казахстан больше всего из России ($17,3 млрд), Китая ($10,9), Германии ($2,2), США ($1,9) и Южной Кореи ($1,6).

Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (16,4%), Китай (15,6%), Россия (10,4%), Нидерланды (6,5%), Турция (5,6%), Республика Корея (5,4%). А странами-партнерами в импорте – Россия (34,7%), Китай (21,9%), Германия (4,5%), США (3,8%), Турция (3,2%), Республика Корея (3,1%).







Таким образом, ТОП-5 крупнейшими торговыми партнерами страны в 2022 году стали Россия, Китай, Италия, Турция и Южная Корея. Они не поменялись по сравнению с 2021 годом. В числе других стран партнеров – Нидерланды, Узбекистан, Франция, США, Испания, Греция, Румыния, Швейцария, Сингапур и Япония.

В целом, эксперты «Центра развития торговой политики «QazTrade» отметили значительный рост поставок в страны ЕС, Китай и в страны Центральной Азии в прошлом году. Основными рынками сбыта казахстанских товаров стали Китай, Италия и Россия.

Торговля со странами ЕАЭС и новый уровень торговых отношений с ЕС

В январе-декабре 2022 года товарооборот РК со странами ЕАЭС составил $28,3 млрд, что в номинальном выражении больше на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт товаров увеличился на 24,3% до $97 млрд, а импорт составил $18,6 млрд, что меньше на 0,9%

В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,3%, далее следуют Республика Кыргызстан – 4%, Республика Беларусь – 3,6% и Республика Армения – 0,1%.

Позитивная динамика роста торговли продолжилась и в 2023 году. Согласно последним данным, в январе этого года товарооборот РК со странами ЕАЭС составил $2,1 млрд, что в номинальном выражении больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт товаров составил $932,7 млн (больше на 52,9%), импорт – $1,1 млрд (больше на 1,7%).



Фото:gov.kz

Объём товарооборота со странами Европейского союза также показал максимальную точку роста за последние годы и продолжил позитивную динамику роста в текущем году. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

«За 2022 год объём товарооборота превысил показатель 2021 года на 27,6%, достигнув $40 млрд. Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из состава ЕС. Динамичный рост продолжается и в текущем году», – сказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге в СЦК.

Замглавы МИД РК отметил, что торговые отношения между Казахстаном и ЕС вышли на качественный новый уровень в прошлом году в во время первой встречи глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшаяся по инициативе Президента Касыма-Жомарта Токаева в Астане. Тогда было подписано важнейшее соглашение с крупной европейской компанией «Svevind» стоимостью 30-40 млрд евро по установке ветряных и солнечных электростанций в Западном Казахстане и производству 3 млн тонн «зелёного» водорода, что составляет одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

Кроме того, в прошлом году стартовало сотрудничество в новых для Казахстана областях – редкоземельные металлы, «зеленый» водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров. Отметим, Казахстан остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение «второго поколения» – Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и его государствами-членами.

При этом, по информации МИД, страны партнеры не ограничены 29 направлениями взаимодействия, определенными данным соглашением. Поэтому вполне возможно увидеть новые направления сотрудничества в ближайшем будущем. На сегодня всего на долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана.

По мнению эксперта Института экономических исследований Ернара Серика, за последние пять лет наша торговля пережила и падения, и взлеты, которые были сопряжены с прошедшей пандемией и волатильностью мировых цен на основные экспортные позиции нашей страны.

«Несмотря на изменения в объемах, до прошлогодней ситуации в структуре торговли Казахстана больших изменений не наблюдалось. Начиная с 2022 года наблюдаются постепенные изменения во внешнеторговых потоках страны. К примеру, в структуре импорта страны Китай уже практически догоняет Россию, это связано одновременно как с падением темпов роста импорта российских товаров, так и ростом китайских. Небывалые санкции, наложенные на РФ, уже дают о себе знать. В 4 квартале 2022 года импорт из России упал на 13%, тогда как из Китая за этот же период вырос на 54%. В части экспорта, мы видим, что многие экспортеры ищут новые рынки, либо новые логистические маршруты в обход территории РФ, что также будет иметь влияние в долгосрочной перспективе», – отметил спикер.

Эксперт добавил, что Казахстан стал больше торговать со странами Тюркского совета, куда входят Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан, доля которых достигла практически 10% в товарообороте РК.

В целом, по мнению экспертов, успех Казахстана во внешней торговле в 2022 году можно связать с рекордно высокими ценами на нефть и металлы. Кроме того, несмотря на имеющиеся логистические проблемы из-за геополитического кризиса, продажи казахстанских товаров показали стабильно высокий темп роста.

Сегодня между странами планеты растет конкуренция за внешние рынки. Казахстан не является исключением и также сталкивается с конкуренцией со стороны других развивающихся рынков, таких как Вьетнам и Индонезия, которые стремятся расширить свой экспорт на те же рынки, что и Казахстан.

Несмотря на предстоящие проблемы усиления конкуренции, усилия Казахстана по продвижению несырьевого экспорта и выходу на новые рынки являются многообещающими признаками будущего экономического роста страны.