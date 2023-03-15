Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Внешняя торговля Казахстана: исторический рекорд и новые вызовы

15 Марта 2023, 18:00
Внешняя торговля Казахстана: исторический рекорд и новые вызовы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Внешнеторговый оборот Казахстана по итогам 2022 года достиг исторически максимального уровня в $134,4 млрд. С чем это связано и какие основные тренды в торговых отношениях страны, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Казахстан превысил допандемийный уровень товарооборота

Согласно официальным данным, товарооборот страны достиг самой высокой точки за всю историю страны в течение 12 месяцев с января по декабрь 2022 года. Показатель вырос до $134 млрд 436,7 млн и превысил допандемийный уровень. До пандемии, в 2018 году, ситуация с внешней торговлей страны выглядела неплохо. Внешний товарооборот составил $94,8, показав прирост на 21,3%. В структуре роста экспорт товаров и услуг увеличился на 26% ($61,1 млрд), а импорт - на 13,7% ($58,1 млрд).

В 2019 году уровень товарооборота страны составил уже $97,8 млрд. Он показал рост в 3,2% по сравнению с 2018 годом. При этом, показатель вырос только за счет увеличения импорта на 18% до $39,7 млрд.

В 2020 году внешний товарооборот сократился на 11,5% до $85 млрд ввиду пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений (приостановление производств, локдаун, закрытые границы). Экспорт упал сразу на 18,7% до $46,9 млрд, а объём импорта сократился всего на 0,7% до $38,1 млрд.

В 2021 году торговля стала восстанавливаться и по итогам года уровень внешней торговли превысил отметку в $101,5 млрд. При этом экспорт вырос до $60,3 млрд, а импорт до $41,1 млрд.

В 2022 году, как мы уже отметили, товарооборот вырос до максимального уровня в истории страны. Торговый профицит сложился на уровне $34,3 млрд.

photo

Объём экспорта достиг отметки в $84,4 млрд. Основными точками роста стали предсказуемо нефть и металлы. Доходы от продаж нефти к 2022 году выросли на 51% до $46,9 млрд (56% в общем объёме экспорта), меди – на 15% до $3,7 млрд, ферросплавов – на 51% до $3,4 млрд, урана - на 95% до $3,4, медных руд – на 51% до $2,4 млрд. Также высокие темпы роста показали поставки пшеницы (+37%), нефтепродуктов (+73%), угля (в 2,4 раза), цинка (+43%), серы (+91%) и т.д.

photo

Однако, по мнению экспертов, объёмы экспорта оказались не самыми максимальными из возможных вариантов. К предыдущему 2021 году объёмы внешних продаж выросли всего на 40%, а по сравнению с 2020 годом на 78%. По мнению эксперта Казахстанского института экономических исследований Ернара Серика, рост показателя в 2022 году произошел больше за счет увеличения цен на сырьевые товары и металлы.

«По моим оценкам годовой рост товарооборота более чем на 32% больше связан с рекордными ценами на сырьевые товары и металлы, а также в целом высоким глобальным уровнем инфляции в 2022 году. К примеру, в прошлом году мы делали расчеты, которые показали, что реальный рост экспорта РК по итогам 9 месяцев 2022-го составил 3%, тогда как номинальный объем вырос на 47,5%. Это значит, что 44,5%-ый рост из 47,5% является ценовым фактором», – поясняет эксперт.

В целом, более половины произведенной продукции в Казахстане (59%) было отправлено на экспорт. Что касается импорта, то несмотря на сравнительно скромные темпы роста, объёмы импорта в Казахстан впервые достигли отметки в $50 млрд, обновив рекорд 2013 года ($48,8 млрд). К предыдущему 2021 году объёмы внешних поставок в РК выросли на 21%, а к 2020 году на 29%.

photo

Рост импорта связан с увеличением завоза товаров машиностроения на 11% до $13,2 млрд, транспортных средств – на 44% до $6,5 млрд, пищевой промышленности – на 19% до $4,4 млрд, химической промышленности – на 27% до $4,1 млрд долл.

По мнению экспертов казахстанского Института экономических исследований, рост импорта также можно связать с высокой мировой инфляцией, зафиксированной в 2022 году из-за удорожания сырья и ковидными ограничениями, а также с активной стадией реализации инвестпроектов на территории РК, закупающих инвестиционные товары для своих нужд.

В региональном разрезе 25% внешней торговли страны осуществляет Атырауская область ($33,8 млрд), 21% – город Алматы ($27,6 млрд), и 11% – город Астана ($14,6 млрд). В тройку лидеров по экспорту страны вошли Атырауская область – 38,6%, Астана – 10,6% и Западно-Казахстанская область – 9,2%. В тройку лидеров по импорту страны вошли Алматы – 43,1%, Астана – 11,4% и Алматинская область - 8%.

С кем больше всего торгует Казахстан

По итогам 2022 года больше всего Казахстан торговал с Италией ($13,9 млрд). Почти на такую же сумму было реализовано казахстанских товаров и услуг в Китае ($13,2). Также наша страна экспортировала товары и услуги в Россию ($8,8), Нидерланды ($5,48) и в Турцию ($4,75). Закупал товары и услуги Казахстан больше всего из России ($17,3 млрд), Китая ($10,9), Германии ($2,2), США ($1,9) и Южной Кореи ($1,6).

Основными странами-партнерами Казахстана в экспорте являются: Италия (16,4%), Китай (15,6%), Россия (10,4%), Нидерланды (6,5%), Турция (5,6%), Республика Корея (5,4%). А странами-партнерами в импорте – Россия (34,7%), Китай (21,9%), Германия (4,5%), США (3,8%), Турция (3,2%), Республика Корея (3,1%).

photo

Таким образом, ТОП-5 крупнейшими торговыми партнерами страны в 2022 году стали Россия, Китай, Италия, Турция и Южная Корея. Они не поменялись по сравнению с 2021 годом. В числе других стран партнеров – Нидерланды, Узбекистан, Франция, США, Испания, Греция, Румыния, Швейцария, Сингапур и Япония.

В целом, эксперты «Центра развития торговой политики «QazTrade» отметили значительный рост поставок в страны ЕС, Китай и в страны Центральной Азии в прошлом году. Основными рынками сбыта казахстанских товаров стали Китай, Италия и Россия.

Торговля со странами ЕАЭС и новый уровень торговых отношений с ЕС

В январе-декабре 2022 года товарооборот РК со странами ЕАЭС составил $28,3 млрд, что в номинальном выражении больше на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Экспорт товаров увеличился на 24,3% до $97 млрд, а импорт составил $18,6 млрд, что меньше на 0,9%

В общем объёме внешнеторгового оборота РК со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация – 92,3%, далее следуют Республика Кыргызстан – 4%, Республика Беларусь – 3,6% и Республика Армения – 0,1%.

Позитивная динамика роста торговли продолжилась и в 2023 году. Согласно последним данным, в январе этого года товарооборот РК со странами ЕАЭС составил $2,1 млрд, что в номинальном выражении больше на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Экспорт товаров составил $932,7 млн (больше на 52,9%), импорт – $1,1 млрд (больше на 1,7%).

photo
Фото:gov.kz

Объём товарооборота со странами Европейского союза также показал максимальную точку роста за последние годы и продолжил позитивную динамику роста в текущем году. Это подтвердили в Министерстве иностранных дел РК.

«За 2022 год объём товарооборота превысил показатель 2021 года на 27,6%, достигнув $40 млрд. Это рекордные цифры с момента выхода Великобритании из состава ЕС. Динамичный рост продолжается и в текущем году», – сказал заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко на брифинге в СЦК.

Замглавы МИД РК отметил, что торговые отношения между Казахстаном и ЕС вышли на качественный новый уровень в прошлом году в во время первой встречи глав государств Центральной Азии и Президента Европейского совета Шарля Мишеля, состоявшаяся по инициативе Президента Касыма-Жомарта Токаева в Астане. Тогда было подписано важнейшее соглашение с крупной европейской компанией «Svevind» стоимостью 30-40 млрд евро по установке ветряных и солнечных электростанций в Западном Казахстане и производству 3 млн тонн «зелёного» водорода, что составляет одну пятую потребностей ЕС в этом продукте.

Кроме того, в прошлом году стартовало сотрудничество в новых для Казахстана областях – редкоземельные металлы, «зеленый» водород, аккумуляторы, развитие транспортно-логистического потенциала, а также диверсификация цепочек поставок товаров. Отметим, Казахстан остается единственной страной в регионе, которая подписала и ратифицировала соглашение «второго поколения» – Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с ЕС и его государствами-членами.

photo

При этом, по информации МИД, страны партнеры не ограничены 29 направлениями взаимодействия, определенными данным соглашением. Поэтому вполне возможно увидеть новые направления сотрудничества в ближайшем будущем. На сегодня всего на долю ЕС приходится порядка 30% внешней торговли Казахстана.

По мнению эксперта Института экономических исследований Ернара Серика, за последние пять лет наша торговля пережила и падения, и взлеты, которые были сопряжены с прошедшей пандемией и волатильностью мировых цен на основные экспортные позиции нашей страны.

«Несмотря на изменения в объемах, до прошлогодней ситуации в структуре торговли Казахстана больших изменений не наблюдалось. Начиная с 2022 года наблюдаются постепенные изменения во внешнеторговых потоках страны. К примеру, в структуре импорта страны Китай уже практически догоняет Россию, это связано одновременно как с падением темпов роста импорта российских товаров, так и ростом китайских. Небывалые санкции, наложенные на РФ, уже дают о себе знать. В 4 квартале 2022 года импорт из России упал на 13%, тогда как из Китая за этот же период вырос на 54%. В части экспорта, мы видим, что многие экспортеры ищут новые рынки, либо новые логистические маршруты в обход территории РФ, что также будет иметь влияние в долгосрочной перспективе», – отметил спикер.

Эксперт добавил, что Казахстан стал больше торговать со странами Тюркского совета, куда входят Турция, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан, доля которых достигла практически 10% в товарообороте РК.

photo

В целом, по мнению экспертов, успех Казахстана во внешней торговле в 2022 году можно связать с рекордно высокими ценами на нефть и металлы. Кроме того, несмотря на имеющиеся логистические проблемы из-за геополитического кризиса, продажи казахстанских товаров показали стабильно высокий темп роста.

Сегодня между странами планеты растет конкуренция за внешние рынки. Казахстан не является исключением и также сталкивается с конкуренцией со стороны других развивающихся рынков, таких как Вьетнам и Индонезия, которые стремятся расширить свой экспорт на те же рынки, что и Казахстан.

Несмотря на предстоящие проблемы усиления конкуренции, усилия Казахстана по продвижению несырьевого экспорта и выходу на новые рынки являются многообещающими признаками будущего экономического роста страны.

photo


Новости по теме
Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании
Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области
«Казпочта» договорилась о снижении сроков и цены доставки посылок в Казахстан
Теги:
Читайте также
В Правительстве рассмотрели ход разработки нового Бюджетного кодекса
Как выходцы из Азии стали политическими тяжеловесами Великобритании
Приоритет будет отдан диверсификации экономики – Алихан Смаилов
Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством
Цифровизация должна охватить все отрасли экономики - Глава государства
В этом году необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Касым-Жомарт Токаев
Мелеющий Каспий: экологическое бедствие или природный цикл?
Почти 10 млрд тенге направят на поддержку МСБ в Костанайской области
Новости партнеров
Популярное
1 Первые 30 госслужащих назначены на руководящие должности без конкурса в Казахстане
2 Лучшей акмолинской спортсменкой признана Карина Ибрагимова
3 Денис Рыпаков назначен председателем Восточно-Казахстанского областного маслихата
4 Китайская компания продолжит строительство LRT – акимат Астаны
5 Неблагоприятные метеоусловия будут 30 марта в 4 городах страны

Лента новостей