Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмета Яссауи в Туркестане прошло совещание под председательством акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

С докладом об итогах за первое полугодие выступил руководитель областного департамента госдоходов Алибек Тлегенов.

По его словам, работа с «теневой экономикой» дает хорошие результаты. За шесть месяцев текущего года план по бюджету выполнен на 103%, поступления составили 151 млрд тенге.

Внешний товарооборот области составил 1 млрд 249 млн долларов США, что на 322 млн долларов США, или на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате работы, проведенной местной исполнительной властью и соответствующими органами, с начала года за счет выявленных дополнительных внутренних резервов в бюджет поступило 13,2 млрд тенге.

Алибек Тлегенов доказал, что если будет продолжена работа по выявлению дополнительных источников дохода, есть возможность расширить базу налогобложения.









«В частности, нужно контролировать, чтобы владельцы залов торжеств и торговых точек вовремя и регулярно платили налоги. К примеру, нарекания вызывает оплата налогов за залы торжеств «Алатау», «Султан» и другие. Владельцы крупных развлекательных учреждений тоже идут на уловки, чтобы обойти закон. В городах и районах необходимо вовремя передавать на баланс соответствующих коммунальных хозяйств новые объекты водо-, газоснабжения, тогда местный бюджет не будет недополучать налоги», - сказал А. Тлегенов.

Руководитель департамента подчеркнул, что работа по борьбе с нарушением законодательства будет продолжена.

Аким области Жансеит Туймебаев в своем выступлении отметил, что от своевременного поступления в бюджет налоговых и других платежей во многом зависит экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, улучшение благосостояния населения. Глава региона дал ряд поручений соответствующим органам по своевременному сбору налогов, борьбе с «теневой экономикой».





«80 процентов бюджета Туркестанской области поступает в виде дотацийі. Для уменьшения дотации мы должны вовремя платить налоги. Предприниматели не должны скрывать доходы и согласно законодательству платить налоги.

Например, от 190 гостиниц поступает всего 68 млн тенге налогов, 436 предпринимателей скрывают налоги. Долги жителей области по налогам за авто составляют 1 млрд тенге. Это заставляет задуматься. Руководитель департамента поднял много проблем. Необходимо их держать на контроле и эффективно работать над их решением», - сказал Жансеит Туймебаев.



