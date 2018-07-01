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Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области

26 Июля 2018 11:06 221
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Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Международный казахско-турецкий университет имени Ходжа Ахмета Яссауи в Туркестане прошло совещание под председательством акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

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С докладом об итогах за первое полугодие выступил руководитель областного департамента госдоходов Алибек Тлегенов.

По его словам, работа с «теневой экономикой» дает хорошие результаты. За шесть месяцев текущего года план по бюджету выполнен на 103%, поступления составили 151 млрд тенге.

Внешний товарооборот области составил 1 млрд 249 млн долларов США, что на 322 млн долларов США, или на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате работы, проведенной местной исполнительной властью и соответствующими органами, с начала года за счет выявленных дополнительных внутренних резервов в бюджет поступило 13,2 млрд тенге.

Алибек Тлегенов доказал, что если будет продолжена работа по выявлению дополнительных источников дохода, есть возможность расширить базу налогобложения.

Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области 
Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области 
Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области 

«В частности, нужно контролировать, чтобы владельцы залов торжеств и торговых точек вовремя и регулярно платили налоги. К примеру, нарекания вызывает оплата налогов за залы торжеств «Алатау», «Султан» и другие. Владельцы крупных развлекательных учреждений тоже идут на уловки, чтобы обойти закон. В городах и районах необходимо вовремя передавать на баланс соответствующих коммунальных хозяйств новые объекты водо-, газоснабжения, тогда местный бюджет не будет недополучать налоги», - сказал А. Тлегенов.

Руководитель департамента подчеркнул, что работа по борьбе с нарушением законодательства будет продолжена.

Аким области Жансеит Туймебаев в своем выступлении отметил, что от своевременного поступления в бюджет налоговых и других платежей во многом зависит экономическое развитие региона, обеспечение безопасности, улучшение благосостояния населения. Глава региона дал ряд поручений соответствующим органам по своевременному сбору налогов, борьбе с «теневой экономикой».

Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области 

«80 процентов бюджета Туркестанской области поступает в виде дотацийі. Для уменьшения дотации мы должны вовремя платить налоги. Предприниматели не должны скрывать доходы и согласно законодательству платить налоги.

Например, от 190 гостиниц поступает всего 68 млн тенге налогов, 436 предпринимателей скрывают налоги. Долги жителей области по налогам за авто составляют 1 млрд тенге. Это заставляет задуматься. Руководитель департамента поднял много проблем. Необходимо их держать на контроле и эффективно работать над их решением», - сказал Жансеит Туймебаев.

Внешний товарооборот увеличился в Туркестанской области 

 

 

 

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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Экономика,
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