Внешние факторы оказали давление на курс тенге – эксперт

По итогам торгов 23 мая 2024 года тенге немного ослаб. К концу дня нацвалюта торговалась по 442,96 тенге за доллар (на 1,1 тенге больше, чем днем ранее). Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко рассказала о факторах, которые сказались на курсе тенге на уходящей неделе, а также о том, что может оказать влияние на пару тенге-доллар в ближайшее время, передает корреспондент агентства Kazinform.

В Ассоциации финансистов отмечают, что в четверг наблюдалось резкое снижение объема торгов в паре тенге-доллар до 196,6 млн долларов, что на 78,7 млн долларов меньше, нежели днем ранее.

По итогам четверга (23 мая) котировки нефти Brent опустились на 0,45% – до 81,5 доллара за баррель. С одной стороны, давление на рынок оказывает пересмотр старта цикла снижения ставок Федеральным резервом США, а с другой – рост запасов сырья в США (+1,83 млн баррелей). Между тем ОПЕК+ 1 июня 2024 года обсудит текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке. По сообщениям СМИ, несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год (в их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир).



По словам Зарины Скрипченко, на текущей неделе давление на курс тенге могли оказывать негативные внешние факторы. К примеру, нефтяные котировки снижаются пятую сессию подряд, при этом в среду потери были наиболее значительны (-1,2% за сессию). Индекс доллара, наоборот, показывает постепенный рост с пиковым значением среды в +0,3%.

- Подобная динамика, вероятно, связана с усиливающимися ожиданиями участников мировых рынков более длительного сохранения высоких процентных ставок в США, что, с одной стороны, делает доллар привлекательным инструментом для инвестиций, повышая его стоимость по сравнению с другими валютами, а с другой - способствует некоторому замедлению американской экономики и, соответственно, снижению спроса на нефть со стороны основного ее потребителя, – объясняет Зарина Скрипченко.

Что касается следующей недели, то, по словам эксперта, влияние налогового периода на курс тенге будет зависеть от объемов иностранной валюты, которую осталось конвертировать казахстанским компаниям, имеющим валютную выручку. В случае, если основной объем, необходимый для квартальных налоговых выплат, уже конвертирован и готов к уплате в бюджет, заметного укрепления ожидать не стоит.

Зарина Скрипченко добавила, что некоторая волатильность пары USDKZT может быть связана с предстоящим 31 мая очередным заседанием Национального банка по базовой ставке.

В начале мая 2024 года Ассоциация финансистов опросила экспертов по поводу их ожиданий по решению Нацбанка о базовой ставке – половина из них ожидает сохранения ставки на текущем уровне в 14,75%, тогда как остальные прогнозируют ее снижение на 25-50 базисных пунктов.