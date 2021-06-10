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    09:59, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Внешнеторговый товарооборот РК составил $28,1 млрд

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот РК составил 28,1 млрд долларов США. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В январе-апреле текущего года внешнеторговый товарооборот составил 28,1 млрд долларов США, в том числе экспорт – 16,7 млрд долл. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 16,2% до 5,4 млрд. долларов США», - сказал Асет Иргалиев

    По данным ведомства, импорт товаров составил 11,4 млрд долл.

    «Тем самым обеспечен положительный торговый баланс на уровне 5,3 млрд долларов», - добавил Асет Иргалиев.

    Ранее глава МНЭ сообщил , что в мае продолжилось улучшение деловой активности в стране.

    «В январе-мае текущего года ускорился темп восстановительного роста экономики до 1,6%. Реальный сектор остается главным драйвером роста экономики. Продолжается оживление сектора услуг. Сохраняется высокая инвестиционная активность в недобывающих секторах экономики», - сказал Асет Иргалиев.

    Министр добавил, что за этот период, без учета горнодобывающей промышленности, рост в реальном секторе составил 7,4%.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Главная Экономика
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