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Внешнее инфляционное давление остается высоким - Нацбанк

Серик Сабеков
7 Апреля 2023, 13:51
Внешнее инфляционное давление остается высоким - Нацбанк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Внешнее инфляционное давление, несмотря на ослабление, остается высоким. Об этом заявил на брифинге председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мировые цены на продовольствие продолжили снижение, однако все еще находятся выше средних значений за последние пять лет», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка также отметил, что на этом фоне в США и странах ЕС потребительская инфляция находится на высоких уровнях. ЕЦБ, в свою очередь, ожидает инфляцию на повышенных значениях более продолжительное время. В этой связи риторика ФРС и ЕЦБ остается достаточно жесткой, несмотря на проблемы в банковском секторе.

«Однако проблемы банковского сектора США и Европы повлияли на динамику нефтяных котировок. Так, из-за усилившихся опасений рецессии мировой экономики и слабого спроса на сырье цена на нефть формировалась немного ниже, чем заложенный по базовому сценарию уровень 88 долларов США за баррель в среднем в 2023 году. Тем не менее нефтяные котировки восстанавливаются, в текущем году цены на нефть будут поддерживаться улучшением перспектив спроса в Китае и проводимой политикой ОПЕК+», - считает Галымжан Пирматов.

Спикер добавил, что в феврале 2023 года Индекс продовольственных цен ФАО сократился на 0,6% в результате значительного сокращения котировок на растительные масла и молочную продукцию, а также небольшого снижения стоимости зерна и мяса. Снижение цен на данные виды продовольствия компенсировало рост цен на сахар.

«На фоне замедляющейся, но все еще высокой инфляции крупнейшие центральные банки продолжили ужесточение денежно-кредитных условий. Так, ФРС США на последнем заседании повысила ставку на 25 базисных пункта, до диапазона 4,75%-5,0%, ЕЦБ – на 50 базисных пункта, до 3,5%», - резюмировал Галымжан Пирматов.


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