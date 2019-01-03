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Внесены поправки в указ об упрощенном порядке приема в гражданство Республики Казахстан
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года № 1587 «Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В соответствии со статьей 16 Закона Республики Казахстан от 20 декабря 1991 года «О гражданстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 6 июня 2005 года № 1587 «Об утверждении перечня профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 284) следующие изменения и дополнения:
в перечне профессий и требований для лиц, в отношении которых устанавливается упрощенный порядок приема в гражданство Республики Казахстан, утвержденном вышеназванным Указом:
строки, порядковые номера 6 и 10, изложить в следующей редакции:
6. Врач - Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами:
1) диагностики и лечения в области: акушерства и гинекологии; ангиохирургии; анестезиологии-реаниматологии; кардиохирургии; нейрохирургии; онкологии; онкогематологии; оториноларингологии; радиологии; трансплантологии; фармакологии и клинической фармакологии; челюстно-лицевой хирургии;
2) фармакогеномики в области фармакогенетики»;
«10. Инструктор-спортсмен
Наличие у спортсмена спортивного звания не менее мастера спорта международной квалификации либо спортивной квалификации международного уровня, занявшего с первого по шестое место на Олимпийских играх, или с первого по третье место на чемпионатах мира, или с первого по третье место на Азиатских играх, или с первого по третье место на чемпионатах Европы, или первое место в финалах кубка мира по олимпийским видам спорта, или занявшего на чемпионатах Азии, Европы, всемирных универсиадах, Всемирных юношеских и юниорских играх с первого по третье место, а также с первого по третье место на иных значимых международных соревнованиях»;
дополнить строками, порядковые номера 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, следующего содержания:
«25. Специалист в области здравоохранения
Наличие ученой степени и звания, научно-исследовательских работ и изысканий международного значения в области медицины, международных сертификатов, а также согласно специализации владение передовыми методами анализа биомедицинских данных в области биоинформатики
26. Бизнес-аналитик
Наличие международно-признанного сертификата по практикам бизнес-анализа и опыта работы не менее трех лет по специальности в области проведения анализа и моделирования бизнес-процессов
27. Системный архитектор
Наличие ученой степени и звания, международных сертификатов и опыта работы не менее трех лет по разработке и проектированию архитектуры программного обеспечения
28. Разработчик программного обеспечения
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке программного обеспечения, включая исследования, разработку, программирование и тестирование с применением информационно-коммуникационных и аддитивных технологий
29. Проектный менеджер в области информационных технологий
Наличие ученой степени и звания, международно-признанных сертификатов в области проектного менеджмента; опыта работы не менее трех лет по управлению проектом в области информационных технологий
30. Специалист по робототехнике
Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы по программированию и моделированию роботов
31. Дизайнер в области информационных технологий
Наличие международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет в области дизайна по инфографике, виртуального мира
32. Специалист по информационной безопасности
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по обеспечению защиты информации, разработке и сопровождению систем защиты информации, контролю процесса управления и обеспечения информационной безопасности
33. Аудитор по информационной безопасности
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по проведению аудита объектов информатизации на соответствие требованиям информационной безопасности, планирования и контроля аудита информационной безопасности
34. Инженер по защите информации
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по специальности; опыта работы не менее трех лет по разработке и сопровождению системы защиты информации, установке, настройке и обеспечению работоспособности средств защиты информации
35. Преподаватель высших учебных заведений
Наличие не менее академической степени магистра соответствующей сферы; опыт работы не менее пяти лет в высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов
36. Научный сотрудник (в сфере образовательных технологий, инженерии, проектного управления, аграрных наук, медицины, биотехнологий, информационных технологий, финансов и экономики)
Наличие ученой степени доктора наук и научно-исследовательских работ и изысканий международного значения; опыта работы не менее десяти лет в международно-признанных научных институтах, лабораториях и высших учебных заведениях, входящих в число первых 100 (ста) мировых академических рейтингов
37. Специалист в области биоинформатики, молекулярной биотехнологии и биоинженерии (генетики, цитологии, селекции животных и растений)
Наличие ученой степени доктора наук или академической степени магистра в области «Биоинженерия и биоинформатика»; международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию по геномной диагностике, владению методами генной инженерии, трансгеноза и биотехнологии; опыта работы не менее пяти лет в международно-признанных научных институтах, или лабораториях, или высших учебных заведениях в проведении исследований, обработке и последующем анализе большого массива информации по биологическим объектам, математическим методам компьютерного анализа в сравнительной геномике, а также опыта работы (в объеме и требованиях, перечисленных в настоящем пункте выше) в разработке алгоритмов и программ (расшифрованных геномов, пространственных структур биомолекул, взаимодействия биологических объектов)
38. Специалист в области мониторинга и цифровизации систем моделирования агропромышленного комплекса
Наличие международных сертификатов, подтверждающих квалификацию по специальности в области современных геоинформационных систем и больших данных, получаемых из различных источников; опыта работы не менее трех лет по сбору и анализу данных о месте расположения объекта, о географических и экологических особенностях, формах рельефа, почвах, растительности, гидрологии; умение создавать автоматизированные сельхозформирования с удаленным управлением
39. Специалист в области автоматизации и управления
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по созданию и применению алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем и средств контроля и управления автоматизации мониторинга за природными ресурсами, в том числе за оборотом сельскохозяйственной продукции, охраной, воспроизводством и использованием животного и растительного мира; по мониторингу особо охраняемых природных территорий, по учету в области использования и охраны природных ресурсов, автономных систем, технологических линий и процессов, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов и информации
40. Специалист в области сельскохозяйственного машиностроения, управления техникой с помощью GPS
Наличие ученой степени и звания, международно-признанного сертификата, подтверждающего квалификацию; опыта работы не менее трех лет по использованию 3D-моделирования и по числовому программному управлению при проектировании и изготовлении сельскохозяйственных машин, применению робототехники и созданию сельскохозяйственных машин с GPS-управлением».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан Н.Назарбаев
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