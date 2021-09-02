Внесены коррективы по происходившим в стране за последние два года событиям – эксперт о Послании Президента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Нурсултана Назарбаева Магбат Спанов прокомментировал Послание Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. По его словам, в Послание внесены необходимые коррективы по тем событиям, которые происходили в экономической и политической жизни страны за последние два года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос поднятия минимальной заработной платы до 60 тысяч тенге, очень позитивная новость для социально уязвимых слоев населения. С другой стороны, в Послании говорилось об инфляции, которая может «съесть» предполагаемое повышение минимальной зарплаты. В связи с этим, поставлена прямая задача руководству Национального банка, вернуть ее в целевой коридор 4-6%. Иначе рост цен на потребительские товары снизит экономический эффект от повышения минимального уровня оплаты труда. Самый главный аспект Послания – будут внесены необходимые коррективы в стратегические программы и планы действий, исходя из событий, которые происходили в экономике страны за последние два года.

Еще один важный месседж Послания – «дано четкое понимание тому, что если Правительство и Нацбанк не будут справляться с возникающими дисбалансами и проблемами в экономике, а также не выполнять ранее принятые планы и госпрограммы, то решение по их отставке будет принято в самое короткое время», - прокомментировал эксперт.

Что касается, группы людей, которые говорят о ненужности вакцинирования, то эту проблему очень важно решить в кратчайшие сроки. В связи с ближайшим наступлением зимнего периода, усиливается проблема с инфекционными заболеваниями, что в совокупности с пандемией может привести к тяжелым последствиям для общественного здоровья. Страна и бизнес и так уже понесли огромные экономические, финансовые и человеческие потери.

Эксперт также отметил следующий стратегический вопрос, поднятый в Послании: если мы раньше в различных программах и планах, делали акцент на то, что заканчивается эра природных ресурсов, сейчас сделан акцент на геологическую разработку и разведку тех или иных ресурсов.

«За последние десять лет мы фактически этого не делали, то есть не инвестировали в разведку полезных ископаемых. Еще один архиважный вопрос, в настоящий момент, в Казахстане актуализировались различные экологические проблемы. При этом мы фактически не можем развивать на старом багаже ни сельское хозяйство, чтобы обеспечить собственную продовольственную безопасность, ни электроэнергетику, чтобы развивать промышленное производство, так как мы ограничены в водных ресурсах. Из 8 водных бассейнов 7 бассейнов формируется за пределами страны. Соответственно строительство новых больших гидроэлектростанций практически исключено, а строительство тепловых электростанций слишком затратно и несет большие экологические издержки.

Любая экономика бывает успешной, когда она подкреплена достаточным производством собственной электроэнергии. С учетом того, что мы переходим на цифровые технологии, а они требуют огромного объема электроэнергии, вопрос строительства атомных электростанций приобретает новую актуальность. Поэтому поднятие в Послании вопроса о таком строительстве с учетом апробированных в мире новых технологий, звучит весьма актуально. Строительство такой станции позволит на много лет вперед решить вопрос с энергообеспечением всей страны», - отметил эксперт.

Магбат Спанов подчеркнул, что следует учитывать серьезные риски безопасности в случае строительства и эксплуатации АЭС. Поэтому этот вопрос, требует широкого экспертного обсуждения.

«В последние годы в сфере мирных атомных технологий произошли кардинальные изменения. Созданы совершенно новые типы ядерных реакторов с максимальным уровнем защиты. Поэтому, учитывая интересы дальнейшего развития страны важно всесторонне обсудить возможность создания АЭС», - добавил Магбат Спанов.

Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий период.