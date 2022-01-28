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Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»

28 Января 2022 16:23
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Внесены изменения в Устав партии «Nur Otan»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в устав партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как известно, до настоящего времени партийный взнос был привязан к минимальному размеру заработной платы, составляя 0,7% от МЗП, или 3570 тенге в год.

В соответствии с решением Главы государства с января этого года отменена привязка всех государственных платежей к минимальной заработной плате.

Поскольку, согласно Устава партии утверждение размера взноса относится к компетенции Съезда, сегодня делегатами принято решение об исчислении партийного взноса с привязкой к месячному расчетному показателю. Это составит 0,1 от месячного расчетного показателя, то есть 3676 тенге в год.

Из 389 делегатов Съезда за внесение изменений в Устав проголосовало 389 человек.

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#Президент Казахстана   #Нур Отан   #Съезд "Nur Otan" - 2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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