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Внесены изменения в соглашение о международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Грузией

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
1 Февраля 2021, 16:25
Внесены изменения в соглашение о международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Грузией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Текст Закона публикуется в печати.

Напомним, 21 января проект Закона РК «О ратификации Протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Грузии о международном автомобильном сообщении от 6 марта 2007 года» одобрили депутаты Сената.

Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов сообщил, что в протоколе предусмотрено введение разрешительной системы на двусторонние, транзитные перевозки, а также на перевозку грузов автомобильным транспортом в/из третьи страны.

Сегодня Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дорожного движения».


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