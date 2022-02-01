Внесены изменения в постановление главного санврача Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как пояснили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, независимо от того, в какой эпидемиологической зоне находится город, такие объекты без ограничений продолжают свою деятельность только для посетителей с «зеленым статусом»: ТРЦ, торговые дома и торговые сети, бассейны, марафоны, выставки, караоке, религиозные объекты. То же касается проведения памятных, торжественных мероприятий, конференций, форумов.

А остальные объекты, куда разрешен вход с «синим» и «зеленым» статусами, работают с ограничениями: театры, кинотеатры, океанариумы, бильярдные, компьютерные клубы, лотерейные клубы, букмекерские конторы, вузы, колледжи, организации среднего образования, объекты общественного питания.

«Учитывая, что столица находится в «красной» зоне, согласно критериям, детские оздоровительные центры, театры, кинотеатры, океанариумы, бильярдные, боулинги, цирки, рестораны, кафе, кинотеатры будут работать при заполняемости до 60%», - пояснили в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Постановление вступает в силу со дня подписания. С полным текстом можно ознакомиться здесь.