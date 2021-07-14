Внесены изменения в постановление главного государственного санврача СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Внесены изменения в постановление главного государственного санитарного врача Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе ограничивается деятельность социально-экономических объектов на основании критериев, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

По проекту Ashyq разрешается работа центров и салонов красоты, парикмахерских, услуг маникюра, педикюра, оказывающих косметологические услуги.

Объекты общественного питания, подключенные к проекту Ashyq, будут работать с 7:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50 %, не более 50 мест. Летние площадки, участвующие в Ashyq, будут работать с 7:00 до 20:00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест.

Фуд-корты по проекту Ashyq смогут работать с 10: 00 до 20:00 часов при заполняемости до 20%, но не более 30 мест. СПА-центры и бассейны, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, фитнес-центры, участвующие в Ashyq, смогут работать с 7:00 до 20:00 часов.

ТРЦ, торговые дома, торговые сети смогут работать с 9:00 до 18:00 часов при заполняемости не более 50%.

Театры, кинотеатры, концертные залы смогут работать только в рамках проектаAshyq с заполняемостью не более 30%. Бильярдные также будут работать по проекту Ashyq при заполняемости не более 30%, с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов. Боулинги по проекту Ashyq будут работать при заполняемости не более 30%,с режимом работы с 12:00 до 02:00 часов.

Спортивные мероприятия со зрителями можно проводить только по проекту Ashyq с заполняемостью не более 20%.

Караоке по проекту Ashyq заработают с 07:00 до 02:00 часов при заполняемости не более 50%, но не более 30 человек.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь .

Постановление вступает в силу с 14 июля 2021 года.