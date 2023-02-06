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Внесены изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях

6 Февраля 2023, 18:07
Внесены изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Текст Закона публикуется в печати.

Ранее депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях». Целью законопроекта является обеспечение полноценной реализации политических реформ, вытекающих из Послания в части создания Конституционного суда, модернизации выборного процесса и преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в 15 статей КоАП. В связи с созданием Конституционного суда предлагаются уточняющие поправки в статьи, где упоминается Конституционный Совет и его члены на предмет их замены на Конституционный суд и его судей.

В реализацию положений проекта Конституционного закона «О Конституционном суде» предлагается ввести административную ответственность за проявление неуважения к Конституционному суду.

Предусмотрены уточняющие поправки по корректировке наименования Счетного комитета на Высшую аудиторскую палату.


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