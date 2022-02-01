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Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина

1 Февраля 2022 09:59
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Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК, передает МИА «Казинформ».

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В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича.

2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.

Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Н. Абдиров

Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан А. Щегорцова

город Нур-Султан,

1 февраля 2022 года,

№ 8/444

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