Внесено представление о досрочном прекращении полномочий Нурлана Нигматулина
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РК, передает МИА «Казинформ».
В соответствии со статьей 52 Конституции Республики Казахстан, пунктами 3 и 8 статьи 24 Конституционного закона Республики Казахстан от 16 октября 1995 года «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича.
2. Внести представление о досрочном прекращении полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Н.З. в Мажилис Парламента Республики Казахстан.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Н. Абдиров
Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан А. Щегорцова
город Нур-Султан,
1 февраля 2022 года,
№ 8/444
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