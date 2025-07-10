Служба в резерве: инструкцию по прохождению воинской службы изменили в Казахстане

В документе указано, что Инструкция разработана в соответствии с пунктом 4 Правил прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях, утвержденных Указом Президента от 25 мая 2006 года № 124, и детализирует применение Правил в части рассмотрения заявлений и документов кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту и в резерв, образования и работы отборочных комиссий, проведения профессионального и психологического отбора, назначения на воинские должности, заключения контрактов, продления сроков службы, ротации, присвоения и лишения званий, переаттестации сотрудников, порядка проведения аттестации.

Также уточняется понятие приказа по личному составу — это приказ, определяющий служебное положение военнослужащего и оформляющий назначения, перемещения, зачисления, прикомандирования, увольнения, а также изменение анкетных данных.

Кроме того, обновлена глава 2 Инструкции, которая теперь звучит как: «Глава 2. Рассмотрение заявлений и документов кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве в ВС РК».

Таким образом, в наименование включена служба в резерве, что ранее не было закреплено на уровне заголовка.

В ней также говорится о том, что граждане, не состоящие на воинской службе и изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту или на воинскую службу в резерве в ВС РК, подают письменное заявление начальнику местного органа военного управления или командиру (начальнику) воинской части (учреждения).

Подразделение органа военного управления (местного органа военного управления или воинской части (учреждения), ответственное за отбор граждан на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве, при получении заявления осуществляет их рассмотрение.

При этом, отбор кандидатов на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве в ВС РК осуществляется на вакантные воинские должности.

В случае отказа в приеме на воинскую службу по контракту или на воинскую службу в резерве составляется уведомление с указанием причин отказа и разъяснением права на подачу жалобы начальнику Департамента по делам обороны или командиру (начальнику) воинской части (учреждения) в срок не позднее трех месяцев со дня получения уведомления в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается кандидату, а второй остается в Департаменте по делам обороны (воинской части (учреждении).

Если военнослужащий изъявил желание о продлении срока воинской службы по контракту сверх предельного возраста, то им в срок не менее чем за четыре месяца до истечения срока действующего контракта подается рапорт командиру (начальнику) воинской части (учреждения) о направлении его на медицинское освидетельствование.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

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