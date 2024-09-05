Внеплановую проверку могут провести экологи на Атырауском НПЗ

На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе могут провести внеплановую проверку, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщила пресс-служба Атырауского областного департамента экологии, поставлен вопрос о проведении на предприятии внеплановой проверки. Причиной этому стало утечка газа из теплообменного аппарата Е-164 на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в 21:30 4 сентября. Авария произошла на теплообменном аппарате установки олигомеризации бутенов, поэтому пришлось сбросить остатки газа в факельный ствол.

По информации департамента, Атырауский филиал РГП «Казгидромет» представил сведения о качестве воздуха. Во время горения газа на НПЗ на постах мониторинга, расположенных в городе Атырау, не было зарегистрировано превышения предельно допустимых норм содержания в воздухе вредных веществ.

- Сейчас со стороны департамента ставится вопрос о проведении внеплановой проверки на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. В ходе проверки будут соблюдаться требования Предпринимательского кодекса РК, – сообщила пресс-служба департамента.

Напомним, ранее сообщалось, что на Атырауском НПЗ устранили аварию, вызвавшую едкий и удушливый запах.



