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    17:15, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Внеплановую проверку могут провести экологи на Атырауском НПЗ

    Атырауское НПЗ
    Фото: anpz.kz

    На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе могут провести внеплановую проверку, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщила пресс-служба Атырауского областного департамента экологии, поставлен вопрос о проведении на предприятии внеплановой проверки. Причиной этому стало утечка газа из теплообменного аппарата Е-164 на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе в 21:30 4 сентября. Авария произошла на теплообменном аппарате установки олигомеризации бутенов, поэтому пришлось сбросить остатки газа в факельный ствол. 

    По информации департамента, Атырауский филиал РГП «Казгидромет» представил сведения о качестве воздуха. Во время горения газа на НПЗ на постах мониторинга, расположенных в городе Атырау, не было зарегистрировано превышения предельно допустимых норм содержания в воздухе вредных веществ. 

    - Сейчас со стороны департамента ставится вопрос о проведении внеплановой проверки на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. В ходе проверки будут соблюдаться требования Предпринимательского кодекса РК, – сообщила пресс-служба департамента. 

    Напомним, ранее сообщалось, что на Атырауском НПЗ устранили аварию, вызвавшую едкий и удушливый запах.

    Теги:
    Атырауская область Нефть/газ Регионы Казахстана Экология НПЗ Нефть
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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