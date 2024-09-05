На Атырауском НПЗ устранили аварию, вызвавшую едкий и удушливый запах

В пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода сообщили об остановке одной из установок. Для ее запуска им пришлось сжечь остатки газа в факеле, из-за чего местные жители столкнулись с неприятным запахом. Однако на заводе заверили — он не опасен, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным НПЗ, 4 сентября произошла авария на теплообменном аппарате установки олигомеризации бутенов — преобразователе сырья в полимер бензин и полимеркеросин. Им пришлось сбросить газ в факельный ствол.

— При сгорании углеводородного газа на факеле вредных примесей не образуется. По своему составу данный газ аналогичен сжиженному газу, который используется в быту. Ситуация на предприятии находится под контролем, предельно допустимые нормы содержания в воздухе сероводорода, диоксида азота и диоксида серы не превышены, — пояснили там.

Отметим, что местные жители заметили выброс газа, резкий запах и шум. Их напугала ситуация и они потребовали у завода объяснений.

— В данный момент поливаю деревья, и вонь конкретная стоит, ветер в мою сторону от завода, — поделился один из жителей Атырау.

Ранее Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» М. Досмуратова. Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.