РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 05 Сентябрь 2024 | GMT +6

    На Атырауском НПЗ устранили аварию, вызвавшую едкий и удушливый запах

    АНПЗ
    Фото: пресс-служба НК «КазМунгайГаз»

    В пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода сообщили об остановке одной из установок. Для ее запуска им пришлось сжечь остатки газа в факеле, из-за чего местные жители столкнулись с неприятным запахом. Однако на заводе заверили — он не опасен, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По данным НПЗ, 4 сентября произошла авария на теплообменном аппарате установки олигомеризации бутенов — преобразователе сырья в полимер бензин и полимеркеросин. Им пришлось сбросить газ в факельный ствол.

    — При сгорании углеводородного газа на факеле вредных примесей не образуется. По своему составу данный газ аналогичен сжиженному газу, который используется в быту. Ситуация на предприятии находится под контролем, предельно допустимые нормы содержания в воздухе сероводорода, диоксида азота и диоксида серы не превышены, — пояснили там.

    Отметим, что местные жители заметили выброс газа, резкий запах и шум. Их напугала ситуация и они потребовали у завода объяснений.

    — В данный момент поливаю деревья, и вонь конкретная стоит, ветер в мою сторону от завода, — поделился один из жителей Атырау.

    Ранее Агентство по финансовому мониторингу завершило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ТОО «Атырауский нефтеперерабатывающий завод» М. Досмуратова. Расследование велось по факту злоупотребления, то есть использования своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде особо крупного ущерба государству.

    Ранее Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафовали почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха.

    Теги:
    Атырауская область Загрязнение воздуха Соцсети Регионы Казахстана НПЗ Безопасность
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
    Сейчас читают
    telegram