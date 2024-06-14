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    20:23, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Атырауский НПЗ оштрафован за нарушение контроля качества воздуха

    Атырауский НПЗ
    Фото: пресс-служба Атырауского НПЗ

    Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ) оштрафован почти на 6 миллионов тенге за нарушения, допущенные на станциях контроля качества атмосферного воздуха, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минторговли и интеграции РК.

    В ходе проведенной Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области проверки, инициированной на основании обращения регионального Департамента экологии, за использование неповеренных средств измерений (п. 1 ст. 19 ЗРК «Об обеспечении единства измерений»), АНПЗ привлечено к административной ответственности по части 1 ст. 419 КоАП с наложением штрафа в размере 1600 МРП.

    Указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку от пригодности используемых указанным предприятием средств измерений зависит бесперебойная работа стационарных газоанализаторов, позволяющих определить точное количество содержания вредных газов нефтепродуктов в атмосферном воздухе, и предупредить в случае их превышения угрозу приченения вреда жизни и здоровью человека и окружающей среды.

    Теги:
    Атырауская область Штрафы Экология НПЗ
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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