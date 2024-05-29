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    11:26, 29 Май 2024 | GMT +6

    Внеплановые проверки ждут ТЭЦ Казахстана

    тэц
    Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

    Депутаты Мажилиса одобрили закон «О теплоэнергетике» и сопутствующий закон во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Законопроект разработан в целях установления экономических и правовых основ для регулирования теплоэнергетической отрасли и обеспечения ее надежного и бесперебойного функционирования. 

    Законопроектом устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.

    Также законопроектом закрепляются компетенция Правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.

    В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

    • конкретизацию и уточнение структуры системы теплоснабжания, которая состоит из индивидуальной системы теплоснабжения, местной системы теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения; 
    • уточнение, что основным документом, описывающим и обосновывающим комплекс действий по развитию теплоэнергетики соответствующей территории является схема развития теплоснабжения, разрабатываемая местным исполнительным органом и утверждаемая маслихатом; 
    • усиление государственного энергетического контроля в области теплоэнергетики путем введения дистанционного контроля, плановых и внеплановых проверок в области теплоэнергетики, проведения расследований. Также депутатами уточнены права и обязанности должностных лиц органов контроля и субъекта (объекта) контроля; 
    • уточнение целей, задачей и принципов законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, таких как эффективное и системное планирование развития теплоэнергетики, повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, обеспечение государственного контроля за качеством предоставления услуг субъектами теплоснабжения, а также мониторинг и подотчетность субъектов теплоэнергетики; 
    • закрепление обязанности теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов по получению паспорта готовности для подтверждения готовности к работе в осенне-зимний период, в порядке утверждаемом уполномоченным органом. 

    Депутатами уточнены компетенции:

    • уполномоченного органа по разработке и утверждению правил кредитования и правил субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию; 
    • уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства по организации методического обеспечения и проведения проектных и опытно-конструкторских работ в части потребления тепловой энергии;
    • уполномоченного органа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по разработке и обеспечению контроля за исполнением планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики. 

    Государственное регулирование тарифов на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии будет осуществляться в системе централизованного теплоснабжения, а также в местной системе теплоснабжения, в порядке, установленном законодательством о естественных монополиях при обращении более тридцати процентов числа потребителей (собственников жилых и нежилых помещений) в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере естественных монополий. 

    Теги:
    Отопительный сезон Законопроекты ТЭЦ Энергетика Отопление Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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