Внеплановые проверки ждут ТЭЦ Казахстана

Депутаты Мажилиса одобрили закон «О теплоэнергетике» и сопутствующий закон во втором чтении, передает корреспондент агентства Kazinform.

Законопроект разработан в целях установления экономических и правовых основ для регулирования теплоэнергетической отрасли и обеспечения ее надежного и бесперебойного функционирования.



Законопроектом устанавливаются принципы законодательного и государственного регулирования отрасли теплоэнергетики, один из которых обеспечение опережающего и устойчивого развития теплоэнергетики на основе плановых и программных документов.



Также законопроектом закрепляются компетенция Правительства, уполномоченного органа, государственных и местных исполнительных и представительных органов в области теплоэнергетики, права и обязанности субъектов теплоснабжения и потребителей тепловой энергии.



В ходе работы над законопроектом ко второму чтению депутатами внесены поправки, направленные на:

конкретизацию и уточнение структуры системы теплоснабжания, которая состоит из индивидуальной системы теплоснабжения, местной системы теплоснабжения и централизованной системы теплоснабжения;

уточнение, что основным документом, описывающим и обосновывающим комплекс действий по развитию теплоэнергетики соответствующей территории является схема развития теплоснабжения, разрабатываемая местным исполнительным органом и утверждаемая маслихатом;

усиление государственного энергетического контроля в области теплоэнергетики путем введения дистанционного контроля, плановых и внеплановых проверок в области теплоэнергетики, проведения расследований. Также депутатами уточнены права и обязанности должностных лиц органов контроля и субъекта (объекта) контроля;

уточнение целей, задачей и принципов законодательства Республики Казахстан в области теплоэнергетики, таких как эффективное и системное планирование развития теплоэнергетики, повышение энергоэффективности систем теплоснабжения, обеспечение государственного контроля за качеством предоставления услуг субъектами теплоснабжения, а также мониторинг и подотчетность субъектов теплоэнергетики;

закрепление обязанности теплопроизводящих и теплотранспортирующих субъектов по получению паспорта готовности для подтверждения готовности к работе в осенне-зимний период, в порядке утверждаемом уполномоченным органом.

Депутатами уточнены компетенции:

уполномоченного органа по разработке и утверждению правил кредитования и правил субсидирования строительства, реконструкции и модернизации систем теплоснабжения по согласованию с центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию;

уполномоченного органа в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства по организации методического обеспечения и проведения проектных и опытно-конструкторских работ в части потребления тепловой энергии;

уполномоченного органа в области энергосбережения и повышения энергоэффективности по разработке и обеспечению контроля за исполнением планов по снижению теплопотребления объектами теплоэнергетики для достижения целевых показателей теплоэнергетики.

Государственное регулирование тарифов на производство, транспортировку и реализацию тепловой энергии будет осуществляться в системе централизованного теплоснабжения, а также в местной системе теплоснабжения, в порядке, установленном законодательством о естественных монополиях при обращении более тридцати процентов числа потребителей (собственников жилых и нежилых помещений) в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере естественных монополий.