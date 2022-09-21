Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент
Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября
21 Сентября 2022, 17:15

Внеочередные выборы Президента пройдут в Казахстане 20 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Указ о назначении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан подписал Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В соответствии с пунктом 3-1 статьи 41 Конституции Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить внеочередные выборы Президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года.

2. Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов.

3. Правительству Республики Казахстан принять необходимые меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению внеочередных президентских выборов.

4. Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей обеспечить своевременное составление и достоверность списков граждан, обладающих избирательным правом, оказывать всемерное содействие Центральной, территориальным и участковым избирательным комиссиям в решении вопросов организации и проведения внеочередных президентских выборов.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Астана, Акорда, 21 сентября 2022 года

№ 1019


Новости по теме
Фестиваль футбола в честь Дня Республики проведут в Астане
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Читайте также
Суд принял законное решение – юрист о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж Нурлана Коянбаева с флагом Казахстана
Решение объективное – эксперт о признании недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Юрист прокомментировал признание недействительным протокола о выдвижении Альтаева
Глава государства принял нового посла Казахстана в Великобритании
Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира
Протокол о выдвижении бывшего чиновника Н. Альтаева кандидатом в президенты признали недействительным
Жигули Дайрабаев: Говорить о нехватке времени на подготовку – отговорка для ленивых
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив