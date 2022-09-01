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    12:04, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ОСЕНЬЮ ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести осенью внеочередные президентские выборы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Предлагаю этой осенью провести внеочередные президентские выборы. Для успешной реализации кардинальных и всесторонних реформ на пути построения справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия населения», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента.

    Глава государства подчеркнул, что для него интересы государства превыше всего.

    «Поэтому я готов сократить срок полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы. Я также много размышлял и пришел к выводу, что необходимо пересмотреть количество и продолжительность сроков полномочий президента», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

    Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

    Теги:
    Выборы Президент Казахстана Послание Президента РК-2022 Главная для mail.ru Президент
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