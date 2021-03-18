Внеочередные парламентские выборы объявлены в Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

По итогам встречи 18 марта с руководителем фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном стороны зафиксировали, «что наиболее приемлемый выход из нынешней внутриполитической ситуации — внеочередные парламентские выборы», написал Никол Пашинян.







