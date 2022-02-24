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Внеочередной саммит глав государств Евросоюза состоится в Брюсселе
24 Февраля 2022 09:15
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Брюсселе состоится внеочередной саммит глав государств Европейского Союза, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Глава Европейского Совета Шарль Мишель, согласно процедуре, выслал лидерам государств-членов ЕС соответствующее письмо с приглашением.
«Применению силы и принуждения для изменения границ нет места в 21 веке. Важно, чтобы мы по-прежнему были едины и решительны и совместно определяли наш коллективный подход и действия. Поэтому я хотел бы пригласить вас на специальное заседание Европейского Совета в четверг, 24 февраля, которое состоится лично в Брюсселе и начнется в 20:00 вечера», - говорится в обращении Ш. Мишеля.
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