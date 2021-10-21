Внедрять полиязычный метод обучения в смешанных школах предложил член АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полиязычный метод обучения в смешанных школах Казахстана предложил внедрить председатель таджикского этнокультурного объединения «Файз», директор общей средней школы имени С. Айни Шакир Бабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как гражданин Казахстана, я должен прямо сказать, что преподавание только на таджикском языке, при отсутствии знания государственного языка, делает наших выпускников неконкурентоспособными. Они не могут сдать вступительные экзамены в казахстанские вузы. Не получив вузовскую специальность, они испытывают трудности с устройством на достойную работу и реализацией себя, в том числе в других регионах. В результате им приходится оставаться в своих селах, формируется культурно-языковая замкнутость. А этого допускать нельзя!», - сказал Шакир Бабаев, выступая на расширенном заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана.

По его словам, в воглавляемой им школе в 2010 году внедрили адаптивную модель билингвального и многоязычного обучения.

«Сейчас у нас семь предметов для старших классов преподаются на государственном языке. В результате этой экспериментальной модели впервые пять выпускников школы получили аттестаты с отличием, стали обладателями «Алтын белгі» и поступили в вузы на основе государственного образовательного гранта», - рассказал Шакир Бабаев.

Спикер добавил, что этот проект отвечает международной практике и поддерживается Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств ОБСЕ.

«В целях расширения сферы применения государственного языка и повышения конкурентоспособности учеников считаю целесообразным распространить и совершенствовать методику билингвального и полиязычного обучения во всех школах со смешанным языком обучения. В этом вопросе необходима активная позиция Министерства образования и науки», - резюмировал Шакир Бабаев.