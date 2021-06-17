Внедрить новый формат организации аграрных научных исследований предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас мы воочию убеждаемся, какие потери несет АПК в связи с отставаниями в научном обеспечении отрасли. Об этом заявил сенатор Ахылбек Куришбаев на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство финансов обосновывает недостаточное финансирование аграрной науки дефицитом бюджета. Однако ежегодно почти 7 млрд тенге бюджетных средств расходуются на субсидирование семян иностранной селекции. На закуп племенного скота за рубежом потрачены более 500 млн долларов США, часть из которых государственные субсидии. О каком развитии аграрной науки может идти речь, если ученые уже полгода как сидят без государственного финансирования», - сказал Ахылбек Куришбаев.

В связи с этим депутат предлагает внедрить новый, эффективный формат организации аграрных научных исследований.

«Во-первых, одна из причин появления «сырых», невостребованных сельскохозяйственным производством научных разработок является ограниченность сроков проведения аграрных исследований тремя годами. Нигде в мире за такое короткое время новые сорта и агротехнологии не создаются. Поэтому в аграрной сфере предлагаем ввести долгосрочные научно-технические программы на 5-15 лет, в зависимости от поставленных задач, и с учетом внедрения научных разработок в производство. Во-вторых, такие исследования должны быть направлены на решение стратегически важных задач в АПК и реализовываться вне конкурсных процедур, то есть без конкурсов. Мы уверены, что, убрав вышеуказанные барьеры в развитии аграрной науки, сможем уже в ближайшее время восстановить научное обеспечение АПК», - подчеркнул Ахылбек Куришбаев.

В заключение сенатор обратился к председателю Счетного комитета Наталье Годуновой.

«Сейчас самой главной проблемой в нашем обществе является подорожание продуктов питания, многие наши граждане, что называется, еле сводят концы с концами. Ровно девять месяцев назад группа сенаторов обратилась к вам по поводу низкой эффективности механизма стабилизации цен на продовольственные товары через субъекты торговли, привела конкретные причины этого и указала на коррупционные составляющие в этой схеме. Однако создается парадоксальная ситуация, десятки миллиардов тенге государственных средств идут на финансирование торговых центров, цены растут, депутаты указывают на конкретные недостатки мер господдержки, но никто не может досконально и объективно разобраться, как тратятся бюджетные деньги по этому социально-важному проекту, и вывести на свет имеющиеся там нарушения», - резюмировал Ахылбек Куришбаев.



