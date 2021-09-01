Внедрить новые механизмы поддержки переселенцев с юга поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить новые механизмы поддержки переселенцев с юга на север, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большое влияние на наш рынок труда оказывают и миграционные процессы. Казахстан – это вторая страна в СНГ по количеству принимаемых трудовых мигрантов. Нужны правильные решения проблем в этой сфере. Правительству предстоит разработать новую Концепцию миграционной политики. В ней также следует отразить механизмы защиты прав наших граждан, работающих за рубежом», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

По словам Президента, новые подходы требуются и к вопросам внутренней трудовой мобильности.

«Правительству предстоит переформатировать действующий механизм выделения пособий гражданам, переселяющимся с юга на север страны. В частности, пособия можно предоставить не только через акиматы, но и путем возмещения расходов работодателей, которые самостоятельно нанимают работников из южных регионов», - отметил Глава государства.

«Следует активно помогать переселенцам, которые хотят заниматься самостоятельным бизнесом. Также нужно рассмотреть возможность предоставления им земельных участков не только под строительство домов, но и для сельхоздеятельности, обеспечить более широкий доступ к мерам господдеркжи», - заключил К. Токаев.