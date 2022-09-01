Внедрить механизм интегрированного таможенного контроля поручил Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить механизм интегрированного таможенного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Эффективная налоговая политика тесно связана с таможенным администрированием. Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем. Множество проверяющих – одна из главных причин неэффективности, поэтому на границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля. Центры таможенного оформления должны работать по принципу одного окна», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.