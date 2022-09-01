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    11:54, 01 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Внедрить механизм интегрированного таможенного контроля поручил Президент РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил внедрить механизм интегрированного таможенного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эффективная налоговая политика тесно связана с таможенным администрированием. Важно завершить полноценную интеграцию налоговой и таможенной информационных систем. Множество проверяющих – одна из главных причин неэффективности, поэтому на границе необходимо внедрить механизм интегрированного таможенного контроля. Центры таможенного оформления должны работать по принципу одного окна», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

    Как сообщалось ранее, в столице Казахстана началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и на сайтах информационных агентств.


    Теги:
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