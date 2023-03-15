Внедрить кодекс поведения для юристов планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Задачами гражданского судопроизводства являются обеспечение полного и своевременного рассмотрения дела, и вынесение законного решения. Об этом заявил сенатор Андрей Лукин, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования процессуального законодательства и реформирования судебной системы» на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Суды нередко поставлены перед выбором: принять формально законное решение или встать на сторону людей, права которых были нарушены в силу различных обстоятельств. Как сказал Президент: «Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона», - сказал Андрей Лукин.

Сенатор подчеркнул, что законы - не догма, они должны решать насущные проблемы граждан».

«Поэтому предлагаем включить справедливость в число задач гражданского судопроизводства наравне с законностью», - заявил Андрей Лукин.

Депутат продолжил, что в развитых странах для профессиональных представителей установлены чёткие критерии.

«Суд МФЦА и Международный арбитраж тоже приняли Кодекс поведения для юристов, представляющих стороны спора. И нам надо внедрять такие стандарты. В Гражданском процессуальном кодексе (ГПК) чётко прописаны права и обязанности всех участников процесса: сторон, третьих лиц, прокуроров, адвокатов, экспертов, свидетелей. Но там нет обязанностей профессиональных представителей. Сегодня около 13 тысяч юристов оказывают подобные услуги. Поэтому мы считаем, что нужно устранить этот пробел в ГПК», - резюмировал Андрей Лукин.