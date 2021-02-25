Внедрить индикаторы оценки соблюдения прав человека предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил внедрить индикаторы оценки соблюдения прав человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Передовые международные стандарты должны распространяться на всю сферу защиты прав человека в нашей стране. полноценным инструментом оценки качества реализации прав человека являются индикаторы их соблюдения», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пятом заседании НСОД.

По словам Главы государства, в текущей мировой практике существуют 14 глобальных индикаторов, разработанных управлением Верховного комиссара ООН по правам человека.

«Предлагаю на их основе начать поэтапное внедрение национальных индикаторов оценки соблюдения прав человека. Считаю, что такой шаг усилит проводимую государством политику в этой сфере», - заключил Президент.