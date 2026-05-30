Внедрить гибридную модель педиатрической помощи планируют в Казахстане

Министерство здравоохранения Казахстана планирует поэтапно внедрить гибридную модель педиатрической помощи, сохранив действующие педиатрические участки и усилив роль педиатров в наблюдении за детьми раннего возраста и сложными пациентами, передает Kazinform.

Об этом сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова на заседании коллегии Министерства здравоохранения РК.

— Реформы проводятся не ради реформ, а ради улучшения здоровья и качества жизни наших граждан. Поэтому мы готовы пересматривать подходы, учитывать лучшие международные практики и принимать решения, отвечающие потребностям пациентов и нашим реалиям, — подчеркнула глава ведомства.

Министр отметила, что в стране сохранятся действующие педиатрические участки. Сегодня их насчитывается около 1300, а общая сеть составляет 13 375 участков ПМСП.

— Одновременно будет создана система дополнительной мотивации педиатров через стимулирующие надбавки и меры поддержки специалистов. В рамках пилотного проекта Министерство здравоохранения протестирует гибридную модель, основанную на международном опыте стран, где успешно применяется смешанная система оказания медицинской помощи детям, — отметили в Минздраве РК.

Согласно новой модели, педиатры будут нести основную ответственность за наблюдение детей раннего возраста и ведение сложных клинических случаев, тогда как врачи общей практики продолжат работу с общим потоком пациентов на уровне первичной медико-санитарной помощи.

— Мы сохраняем командный подход в работе и усиливаем роль педиатров там, где их компетенции наиболее востребованы — в раннем возрасте и при сложных заболеваниях. При этом параллельно будем повышать уровень подготовки врачей общей практики как в рамках вузовских программ, так и в самих медорганизациях, — отметила министр.

С 1 сентября 2026 года подготовка врачей общей практики станет более практикоориентированной. Основной акцент в образовательном процессе будет перенесен с клинических баз стационаров на организации первичной медико-санитарной помощи, где будущие специалисты получают ключевые навыки работы с населением.

По данным Министерства, сегодня в стране проживает около 7 миллионов детей, что составляет порядка 34% населения. За последние десять лет количество детей увеличилось на 1,5 миллиона.

