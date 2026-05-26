Минздрав РК предложил изменить правила страхования медработников

Министерство здравоохранения Казахстана вынесло на публичное обсуждение проект приказа о внесении изменений в ряд актов в сфере страхования профессиональной ответственности медработников, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно размещенному на портале «Открытые НПА» документу, обсуждение проекта продлится до 11 июня 2026 года.

Как отмечается в пояснительных материалах, предлагаемые поправки направлены на совершенствование отдельных технических и организационных процедур, а также усиление механизмов защиты информации ограниченного доступа при документообороте.

Проект предусматривает уточнение порядка заключения, изменения и расторжения договоров сострахования для отдельных организаций здравоохранения специальных государственных органов Республики Казахстан.

Кроме того, предлагается внедрить дополнительные меры по защите сведений ограниченного распространения, в том числе установить особенности документооборота и ограничить передачу отдельных данных через интернет-платформы в случаях, предусмотренных законодательством.

В Минздраве подчеркивают, что изменения носят технический и уточняющий характер и направлены на приведение действующих процедур в соответствие с требованиями информационной безопасности.

При этом в ведомстве отдельно уточнили, что предлагаемые нормы не предусматривают изменений в порядке оказания медицинской помощи населению, не затрагивают права пациентов и условия получения медицинских услуг, а также не создают дополнительной нагрузки для граждан.

Ожидается, что принятие документа позволит повысить уровень информационной безопасности и обеспечить более эффективное регулирование процессов страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Проект приказа находится на стадии публичного обсуждения.

