Внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах предложил Жандарбек Бекшин
«Мы в городе провели научно-практическую работу. Хочу выразить благодарность всем структурам, в том числе частным и государственным. Провели исследование и на живом вирусе, и по мутированным штаммам по диагностике. Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.
Он добавил, что исследования казахстанских специалистов по экспресс-тестам будут отправлены в Минздрав.
«Это будет основанием для более широкого применения. Мы сейчас видим тысячи контактных, а в пределах страны десятки тысяч контактных в школах, где можно применять экспресс-тесты. С помощью них буквально в течение 15-20 минут можно определить - будет учащийся продолжать учебу или отправится на изоляцию», - подчеркнул главный санврач города.
По его словам, эта работа проводится во всем мире.
«Мы думаем, что наш головной комитет примет во внимание нашу работу… Я думаю, что это позволит сэкономит большое количество средств, это и финансовые, человеческие, физические, медицинские затраты. На это направлена наша работа. Я думаю, что эта модель найдет применение на всей территории Казахстана», - добавил он.