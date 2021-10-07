Внедрить экспресс-тесты на COVID-19 в школах предложил Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о разработке экспресс-теста на определение антигена COVID-19 и предложил применять его в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы в городе провели научно-практическую работу. Хочу выразить благодарность всем структурам, в том числе частным и государственным. Провели исследование и на живом вирусе, и по мутированным штаммам по диагностике. Мы исследовали все основные экспресс-тесты, которые ввезены и зарегистрированы в Казахстане, и получили хорошие результаты. На сегодня эффективность экспресс-тестов очень высокая», - сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

Он добавил, что исследования казахстанских специалистов по экспресс-тестам будут отправлены в Минздрав.

«Это будет основанием для более широкого применения. Мы сейчас видим тысячи контактных, а в пределах страны десятки тысяч контактных в школах, где можно применять экспресс-тесты. С помощью них буквально в течение 15-20 минут можно определить - будет учащийся продолжать учебу или отправится на изоляцию», - подчеркнул главный санврач города.

По его словам, эта работа проводится во всем мире.

«Мы думаем, что наш головной комитет примет во внимание нашу работу… Я думаю, что это позволит сэкономит большое количество средств, это и финансовые, человеческие, физические, медицинские затраты. На это направлена наша работа. Я думаю, что эта модель найдет применение на всей территории Казахстана», - добавил он.