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    12:28, 01 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Внедрить для бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда предложил Глава государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрить для микро- и малого бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Нагрузку на Фонд оплаты труда необходимо сделать более понятной и простой. Это особенно ощутимо для микро- и малого предпринимательства. Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. В этом вопросе нельзя допустить кампанейщины. Необходимо подготовить соответствующие платежные системы, чтобы избежать сбоев и издержек для бизнеса», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

    По словам Президента, система должна заработать с 1 января 2023 года.



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Бизнес Послание Президента-2021 Экономика Послание Президента РК
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