Внедрить для бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда предложил Глава государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Внедрить для микро- и малого бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25% предложил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нагрузку на Фонд оплаты труда необходимо сделать более понятной и простой. Это особенно ощутимо для микро- и малого предпринимательства. Предлагаю внедрить для такого бизнеса единый платеж из Фонда оплаты труда со снижением суммарной нагрузки с 34% до 25%. Это простимулирует бизнес вывести из тени тысячи сотрудников, которые смогут стать полноценными участниками пенсионной системы, системы социального и медицинского страхования. В этом вопросе нельзя допустить кампанейщины. Необходимо подготовить соответствующие платежные системы, чтобы избежать сбоев и издержек для бизнеса», - отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным Посланием.

По словам Президента, система должна заработать с 1 января 2023 года.



