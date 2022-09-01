Внедрить дифференцированный подход к предоставлению инвестльгот для СЭЗ поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил, что необходимо значительно упростить законодательство и процедуры для привлечения инвестиций в разработку недр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нужно завершить создание единого банка данных геологической информации. Поручаю правительству повысить инвестиционную привлекательность индустриального сектора», – сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

Президент напомнил, что в прошлом году провели оценку эффективности всех специальных экономических зон (СЭЗ).

«По ее итогам определены проблемные места и намечены новые подходы. Теперь нужно перейти к принципиально другой политике по развитию СЭЗ. Особую значимость этот вопрос приобретает в связи с релокацией в Казахстан зарубежных предприятий. К предоставлению инвестльгот для СЭЗ следует подходить дифференцированно», – отметил Глава государства.

«Главным здесь должен быть принцип чем больше вложений, тем больше льготы. При этом, инвесторам, не попадающим под приоритетные виды деятельности, но реализующим важные индустриальные проекты, можно выдавать земельные участки без применения налоговых и таможенных преференций. Предстоит также решить вопрос права земельной собственности на территории СЭЗ для предприятий, добросовестно выполнивших все инвестиционные обязательства. Необходима системная работа по привлечению инвестиций – это приоритетная задача правительства», – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента РК.





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