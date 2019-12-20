Внедрить безналичный расчет при первичной реализации жилья поручил Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил развивать безналичный расчет при проведении крупных транзакций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующим шагом должен стать переход оплаты за крупные транзакции исключительно в безналичный формат. Сегодня с развитие банковских технологий добропорядочному гражданину или бизнесу деньги нужны в небольшом количестве», - сказал Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального совета общественного доверия в столице.

По словам Главы государства, доля теневой экономики на рынках недвижимости и реализации автотранспорта составляет около 3 трлн тенге.

«Необходимо навести порядок. Правительству и Нацбанку следует подготовить законодательные поправки, обеспечивающие внедрение безналичного расчета при первичной реализации жилья и автотранспортных средств», - отметил Президент.

«Конечно же, в нем необходимо предусмотреть особенности нашего территориального развития, особенно сельской местности», - заключил К. Токаев.