Внедрение механизма «валютной змеи» стабилизирует курсы валют в ЕАЭС - деловой форум ЕАЭС и КНР

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Создание собственных бирж на пространстве ЕАЭС и ШОС позволит обеспечить условия для взаиморасчетов в национальных валютах и эффективного влияния на ценообразование.

Об этом сегодня в ходе видеофорума на тему «Сопряжение Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс, один путь» заявил член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» в Москве.

Выступая в ходе экспертной сессии, С.Глазьев отметил, что нынешнее состояние валютно-финансовых отношений на международном рынке не удовлетворяет интересам многих стран. Сейчас, по его словам, наблюдаются признаки манипулирования на международном финансовом рынке, которые негативно сказываются на экономиках стран ЕАЭС. Также свои недочеты имеет и неэквивалентный денежно-экономический обмен, который связан с разной ценой денег на разных рынках и касается потоков капиталов и ценообразования.

«То обстоятельство, что мы торгуем по ценам, которые сами не определяем, несет для наших участников хозяйственной деятельности немалые потери, - отметил С.Глазьев. - Также немалые потери возникают из-за офшоризации нашей экономики».

«Чтобы избежать этих рисков, мы должны переходить в национальные валюты, - сказал представитель ЕЭК. - Такая работа ведется, мы последовательно увеличиваем долю расчета в национальных валютах и в ЕАЭС, и во вне. Но по-прежнему она остается весьма скромной. Скажем, в ЕАЭС - это половина расчетов, а если говорить о внешних рынках, то в отношениях с Китаем у нас, по-прежнему, доля национальных валют незначительна - порядка 15 процентов».

Он также добавил, что к примеру между РФ и КНР созданы платежные системы и системы электронного обмена информацией между банками, однако степень их использования остается весьма небольшой.

Член Коллегии отметил, что ситуацию может исправить создание собственной евразийской валютно-финансовой системы, которая была бы надежна, эффективна и прозрачна. Но для этого, прежде всего, следует стабилизировать курсы национальных валют стран ЕАЭС, устранив их волатильность.

«Мне кажется назрел вопрос подписания соглашения между нашими государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют и созданию «валютной змеи», аналогичной той, которая работала в странах ЕС до введения евро. И на базе Межгосударственного банка СНГ можно было бы создать некий механизм взаимной стабилизации курсов валют», - предположил С.Глазьев.

«Второй вопрос, мы достаточно легко можем перейти на расчеты в национальных валютах, но гораздо сложнее перейти на ценообразование в национальных валютах. Если мы этого не сделаем, тогда у нас все равно цены на рынках будут формироваться через кросс-курсы по отношению к доллару или евро», - сказал он.

«Мы являемся крупнейшими производителями нефти, газа, зерна, металлов, и могли бы создавать свои цены в ценообразовании биржевых товаров. Думаю, что вместе с Китаем, или в рамках ШОС, можно было бы подумать о создании евразийских бирж, на которых котировка биржевых товаров осуществлялась бы в национальных валютах и которые бы стали ориентирами ценообразования для наших стран», - заявил С.Глазьев.

Он также добавил, что вопросы о создании бирж и внедрении механизмов ценообразования в ЕАЭС вошли в качестве направлений работы в разрабатываемую сейчас Стратегию развития ЕАЭС до 2025 года.

Напомним, 26-27 октября в рамках форума представители государственных органов, бизнеса и научных кругов стран ЕАЭС и КНР проведут обмен мнениями по вопросам глобальных экономических вызовов и восстановления экономик после пандемии.

Организаторами мероприятия выступают Евразийская экономическая комиссия при генеральной поддержке Делового совета ЕАЭС, Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и организации «Деловая Россия».