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Внедорожник сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле мечети в Алматы
13 Декабря 2019 18:22
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нетрезвый водитель внедорожника сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле центральной мечети в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Видео инцидента появилось в социальной сети. В результате ДТП пострадали пятеро: сам водитель и четыре пешехода.
«Одна женщина доставлена в городскую клиническую больницу №4. Состояние пациентки на момент осмотра тяжелое. Осмотрена мультидисциплинарно. Выставлен предварительный диагноз: закрытая травма таза, ушиб поясничной области, ушиб передней брюшной стенки ушибленная рана правой голени, ушиб правого предплечья. Шок 1 степени», - сообщили в управлении общественного здоровья города.
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