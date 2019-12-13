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Внедорожник сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле мечети в Алматы

13 Декабря 2019 18:22
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Внедорожник сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле мечети в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Нетрезвый водитель внедорожника сбил 4 пешеходов и протаранил 4 машины возле центральной мечети в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео инцидента появилось в социальной сети. В результате ДТП пострадали пятеро: сам водитель и четыре пешехода.

«Одна женщина доставлена в городскую клиническую больницу №4. Состояние пациентки на момент осмотра тяжелое. Осмотрена мультидисциплинарно. Выставлен предварительный диагноз: закрытая травма таза, ушиб поясничной области, ушиб передней брюшной стенки ушибленная рана правой голени, ушиб правого предплечья. Шок 1 степени», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

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Ключевые слова: Алматы, ДТП,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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