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Внедорожник полностью сгорел на автосервисе в Караганде

Автор:  
Агата Мухамеджанова
31 Июля 2023, 18:41
Внедорожник полностью сгорел на автосервисе в Караганде Фото: ДЧС Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде произошел пожар в боксе одного из автосервисов города. Пожар охватил автомобиль, входные ворота СТО, и от жара выбило окна здания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Несчастный случай произошел 31 июля в 16:22. На пульт диспетчера поступило сообщение о пожаре по адресу микрорайон Восток-3 города Караганды.

«В автосервисе по замене масла «OTTO OIL Service» в боксе на подъемнике произошло горение сгораемых частей автомобиля «Mitsubishi Space Wagon» на площади 4 кв.м», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Внедорожник сгорел полностью. Также от высокой температуры были повреждены въездные ворота и оконные блоки.

«Пожар ликвидирован в 16:34. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при слесарных работах», - добавили в ДЧС.


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