    ВМС Британии сообщили об обстреле танкера у берегов ОАЭ

    Танкер подвергся удару неизвестными снарядами в Ормузском проливе у берегов ОАЭ. Об этом говорится в сообщении Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Скриншот x.com / @UKMTO

    — UKMTO получил сообщение о происшествии в 78 морских милях (125,9 км — прим. ТАСС) к северу от Фуджейры, Объединенные Арабские Эмираты. Танкер подвергся обстрелу снарядами неизвестного происхождения, — говорится в сообщении центра в X.

    Отмечается, что экипаж судна находится в безопасности, воздействия на окружающую среду из-за инцидента нет.

    Великобритания Мировые новости ОАЭ Происшествия
    Сара Болат
