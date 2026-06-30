В Монако прогремел взрыв: трое ранены, следствие расследует умышленное нападение

Трое человек получили ранения в понедельник в результате взрыва в жилом доме в Монако, который власти квалифицировали как преднамеренное нападение, передает со ссылкой на France24.

Взрыв в жилом здании «весьма вероятно является терактом», заявил агентству AFP министр-государственный секретарь Кристоф Мирман.

Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени (19:00 GMT) в жилом доме на улице вдоль границы с Францией.

Государственный прокурор Стефан Тибо сообщил, что подозреваемый оставил сумку или сверток в вестибюле здания, после чего покинул его.

По его словам, на данный момент ничто не указывает на то, почему именно это здание могло стать мишенью.

Супружеская пара в возрасте около 50–60 лет, пострадавшая при взрыве, находится в критическом состоянии. Тринадцатилетний подросток, предположительно являющийся родственником пострадавших, получил менее серьезные травмы, сообщил Мирман, не уточнив гражданство пострадавших.

По словам министра, взрывное устройство предположительно содержало болты и картечь. Полиция ведет расследование инцидента.