В Монако прогремел взрыв: трое ранены, следствие расследует умышленное нападение
Трое человек получили ранения в понедельник в результате взрыва в жилом доме в Монако, который власти квалифицировали как преднамеренное нападение, передает со ссылкой на France24.
Взрыв в жилом здании «весьма вероятно является терактом», заявил агентству AFP министр-государственный секретарь Кристоф Мирман.
Взрыв прогремел около 21:00 по местному времени (19:00 GMT) в жилом доме на улице вдоль границы с Францией.
Государственный прокурор Стефан Тибо сообщил, что подозреваемый оставил сумку или сверток в вестибюле здания, после чего покинул его.
По его словам, на данный момент ничто не указывает на то, почему именно это здание могло стать мишенью.
Супружеская пара в возрасте около 50–60 лет, пострадавшая при взрыве, находится в критическом состоянии. Тринадцатилетний подросток, предположительно являющийся родственником пострадавших, получил менее серьезные травмы, сообщил Мирман, не уточнив гражданство пострадавших.
По словам министра, взрывное устройство предположительно содержало болты и картечь. Полиция ведет расследование инцидента.
— Насколько мне известно, это первый подобный случай в истории княжества, — заявил он.