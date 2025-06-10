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    16:23, 10 Июнь 2025 | GMT +5

    В Минтруда ответили на идею привлекать учителей к патрулированию пляжей летом

    Председатель Комитета государственной инспекции труда Минтруда Ерболат Абулхатин, отвечая на вопросы журналистов в Правительстве, высказался о предложении акима Костаная привлекать учителей для патрулирования пляжей с целью контроля безопасности детей, передает корреспондент Kazinform.

    В Минтруда ответили на идею привлекать учителей к патрулированию пляжей летом
    Фото: Агибай Аяпбергенов / Kazinform

    Он подчеркнул, что привлечение педагогов к несвойственной для них работе категорически неприемлемо. По словам Абулхатина, сейчас, учитывая наступление летнего каникулярного периода, когда учителя освобождаются от основной нагрузки, со стороны инспекции труда начата работа с директорами школ и управлениями образования всех уровней о недопустимости привлечения учителей к несвойственным обязанностям. Речь идет в том числе о выполнении хозяйственных работ.

    — В случае выявления таких фактов, нами даны четкие указания инспекциям труда о привлечении именно работодателей из управления образования в лице директоров школ к соответствующей ответственности, — сказал председатель Комитета госинспекции.

    Ситуация в Костанае, по словам Ерболата Абулхатина, находится под контролем.

    — Нами дано поручение инспекции труда Костанайской области по проверке случая обращения данных учителей. Если будут привлекать на пляжи, то в случае таких обращений будут приниматься соответствующие меры и выдаваться предписания, — сказал он.

    С 15 июня начнется профилактическая работа по недопущению подобных случаев.

    Ранее о возложении на учителей дел, не имеющих отношения к образованию, высказался министр просвещения Гани Бейсембаев. 

    Теги:
    Минтруда и соцзащиты РК Работа Учителя
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
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