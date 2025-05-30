Гани Бейсембаев: Учитель не должен отвлекаться от своей главной задачи

— С тех пор, как был принят Закон «О статусе педагога», резко сократилось привлечение учителей к излишней работе. Для сравнения: если в 2020 году от учителей поступило более 30 жалоб на привлечение к излишней работе, то теперь поступает только 4-5 жалоб в год. Конечно, для нас и это много. С чем это связано? Это признак того, что в некоторых регионах акиматы или управления образования не полностью понимают нормы закона или не могут их выполнить. В связи с этим мы делаем замечания акиматам и управлениям. То есть, они должны выполнять, потому что это закон. Закон должен выполняться, не должен нарушаться, — сказал Г. Бейсембаев.

По его мнению, одна из самых главных задач учителя — давать детям качественные знания. Учитель не должен ни на что отвлекаться. От него нужно просить только давать качественные знания детям.

— Возложение на учителей не имеющих отношения к образованию дел равносильно умышленному нанесению вреда результатам, ожидаемым в сфере образования. Мы и это должны понимать. Мы должны требовать усилить ответственность органов, выполняющих этот вопрос, — сказал министр.

Министр просвещения также высказал претензии к журналистам и артистам театра.

— Должен сказать, что иногда и журналисты, и родители излишне беспокоят учителей. Когда они обвиняют и тэгают учителей, это и меня удивляет. Например, был принят закон о статусе учителей. К сожалению, некоторые журналисты, как будто, стараются понизить статус учителей. Скажем, пишут, человек, продававший наркотики, совершивший насилие, преступление раньше был учителем. Зачем мы подчеркиваем, что раньше он был учителем?! Это значит, пишущий желает замарать честь учителя, всех 600 тысяч педагогов нашей страны? Иначе, зачем он тэгает учителя? , — сказал Г. Бейсембаев.

Министр также выразил сожаление по поводу того, что деятели театра, искусства в сатирических постановках используют образ учителя.