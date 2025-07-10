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    13:27, 10 Июль 2025 | GMT +5

    В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в Астане

    Ситуация с обеспечением топливом в столице стабильна. Об этом сообщил вице-министр энергетики Казахстана Бакытжан Ильяс на отчетной встрече с жителями Астаны, где озвучил ключевые итоги и приоритеты деятельности, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бензин
    Фото: pixabay.com

    По его словам, текущих запасов бензина марки Аи-92 и дизельного топлива хватит на 39 суток. Для предотвращения дефицита и ценовых колебаний Минэнерго совместно с акиматом и антимонопольным органом ведет постоянный мониторинг логистики и стоимости топлива.

    Кроме того, продолжает действовать запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, направленный на стабилизацию внутреннего рынка.

    В столице работает 6 газонаполнительных и 73 автомобильные газозаправочные станции. Розничная цена на сжиженный газ в Астане зафиксирована на уровне 102 тенге за литр.

    Ранее мы писали, что цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане зависят как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции. Подробности — в нашем материале.

    Теги:
    Дизтопливо Топливо Минэнерго РК Астана Бензин
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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