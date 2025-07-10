В Минэнерго рассказали о ситуации с топливом в Астане

По его словам, текущих запасов бензина марки Аи-92 и дизельного топлива хватит на 39 суток. Для предотвращения дефицита и ценовых колебаний Минэнерго совместно с акиматом и антимонопольным органом ведет постоянный мониторинг логистики и стоимости топлива.

Кроме того, продолжает действовать запрет на вывоз отдельных видов нефтепродуктов, направленный на стабилизацию внутреннего рынка.

В столице работает 6 газонаполнительных и 73 автомобильные газозаправочные станции. Розничная цена на сжиженный газ в Астане зафиксирована на уровне 102 тенге за литр.

Ранее мы писали, что цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане зависят как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции. Подробности — в нашем материале.