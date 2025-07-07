Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

По состоянию на 7 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

АИ-92

Астана: 215-217 тг/л

Алматы: 215-217 тг/л

Шымкент: 200-207 тг/л

АИ-95

Астана: 265-275 тг/л

Алматы: 271-279 тг/л

Шымкент: 255-265 тг/л

АИ-98

Астана: 299-320 тг/л

Алматы: 310-340 тг/л

Шымкент: 297-335 тг/л

Дизельное топливо

Астана: 311-315 тг/л

Алматы: 312-315 тг/л

Шымкент: 300-311 тг/л

Газ

Астана: 102 тг/л

Алматы: 99-102 тг/л

Шымкент: 90 тг/л

Со средневзвешенными курсами покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменниках на 7 июля, можно ознакомиться здесь.