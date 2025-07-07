РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:00, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане

    Стоимость топлива в Казахстане зависит как от региона, так и от конкретной автомобильной заправочной станции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    бензин
    Фото: pixabay.com

    По состоянию на 7 июля ценовой диапазон выглядит следующим образом:

    АИ-92

    Астана: 215-217 тг/л

    Алматы: 215-217 тг/л

    Шымкент: 200-207 тг/л

    АИ-95

    Астана: 265-275 тг/л

    Алматы: 271-279 тг/л

    Шымкент: 255-265 тг/л

    АИ-98

    Астана: 299-320 тг/л

    Алматы: 310-340 тг/л

    Шымкент: 297-335 тг/л

    Дизельное топливо

    Астана: 311-315 тг/л

    Алматы: 312-315 тг/л

    Шымкент: 300-311 тг/л

    Газ

    Астана: 102 тг/л

    Алматы: 99-102 тг/л

    Шымкент: 90 тг/л

    Со средневзвешенными курсами покупки и продажи валют — доллара, евро и рубля — в обменниках на 7 июля, можно ознакомиться здесь.

    Теги:
    Цена Дизтопливо Топливо Цены и тарифы Бензин Газ
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
    Сейчас читают