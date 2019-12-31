Вместо корпоратива благое дело: Департамент юстиции Алматы помог проекту «Аутизм победим»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Департамент юстиции города Алматы отказался от проведения корпоратива, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Посовещавшись, сотрудники решили отказаться от проведения традиционного новогоднего корпоратива, а сэкономленные деньги направить на благотворительность.









«Мы действительно отказались от новогоднего корпоратива. Отмечу, что это не бюджетные средства, ежегодно на корпоратив все сдавали деньги и проводили общее мероприятие. В этом году мы решили поступить по-другому. Было принято коллегиальное решение отказаться от проведения новогоднего корпоратива и направить собранные деньги на полезное дело, а именно: закупить необходимое оборудование для детей из проекта «Аутизм победим» при фонде «Добровольное общество Милосердие», - рассказала руководитель административного отдела Лаура Абуова.









В частности были куплены ноутбуки, мышки, сумки для ноутбуков и внешний накопитель для нового компьютерного класса.

Отметим, деньги на благотворительность вместо новогоднего корпоратива пожертвовали и учителя Алматы .